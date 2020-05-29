歎息橋｜《Yours Truly》藏林保怡周家怡心聲　插曲暗示結局Sad爆

愛情懸疑劇《歎息橋》5月11日起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，首次擔任監製的林保怡（Bowie）早前接受訪問時就談到自己要求劇集的所有部分都是100％原創，於是《歎息橋》找來觸執毛結他及鍵盤手Mike Orange配樂，他以一己之力在4個月內製作出50條Soundtrack，當中備受討論的一首就不得不提道盡Thomas（林保怡飾）和Sammy（周家怡飾）心聲、僅屬於二人的插曲《Yours Truly》。

Sammy出現在機場，讓不少觀眾期待二人可以終成眷侶。（劇照）

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隨着劇情發展，不少觀眾為二人的關係感到糾心，明明對對方有感覺，卻誰也不敢踏出多一步，怕越線後連朋友關係也會變質！第一次出現《Yours Truly》是細Thomas（陳健朗飾）為了幫細Sammy（談善言飾）還債，不惜以身犯險，卻無法如期從比利時回到香港為她慶祝生日；然後是Sammy為到上海工作回到二人同居的家收拾細軟，Thomas終於坦白當年沒有遵守承諾的緣由，插曲適時響起：「I've got millions of words to say…」但最後還是選擇不將感情宣之於口。

There're words that I can't say to you right now，I'd have to keep it in me. 《Yours Truly》歌詞

For all the feelings I have for you For hiding them I'm such a fool Now my heart is soaked in blue 《Yours Truly》歌詞

這些歌詞難道暗示了二人到大結局仍然選擇沉默，這段感情最終也只是「友達以上，戀人未滿」、未能開花結果？