【歎息橋】周家怡談善言演技大爆發　兩分鐘細膩情緒變化一Take過

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》上周起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，每集從一個角色的視角出發去看待事情，周五（22日）播出的第十集由Sammy（周家怡飾）視角出發，並以《自私》作命題，劇情說到與Thomas（林保怡飾）同居已久的Sammy如常地照顧着他和他的家人，二人對彼此在身旁這件事已經很習以為常，但當Thomas爸爸（劉兆銘飾）提出帶同小陸（劉皓嵐飾）一家四口去旅行之際，Thomas聽來無心的一句：「邊個同佢一家人？」卻狠狠地傷了Sammy的心，也令她下定決心離開這個傷心之地。

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在劇中，Sammy在MASSAM（以二人名字命名、二人共同經營的餐廳）作準備工夫，收到小陸的電話臉上原是帶着笑容，在Thomas推拉之時，她甚至有種正確猜測對方反應的得意神情，還有種「冇佢符」的寵溺笑容；在她轉身之際，Thomas的一句「邊個同佢一家人？」令她再度轉過身來已是完全另外一個神情，有點落寞、亦有點失望，接着Sammy默默切洋蔥、默默落淚。雖然長達兩分鐘沒有對白，導演亦選擇了一個正面機位、一個側面機位一Take到尾，仔細地捕捉Sammy的心理變化，帶給觀眾的感受亦尤為深刻。

編審黃綺琳（Norris）在個人社交媒體寫道：「大Sammy係一個『老好人』，處處顯示出自己熱心、愛助人；我希望佢嘅成長係唔好太介意自己喺別人眼中係點樣，諗清楚自己想要咩，試下有返自我，學習下『自私』。」（劇照）

除了周家怡，另一位備受讚賞的演員就是飾演年輕版Sammy的談善言，劇情說到年輕版的Thomas（陳健朗飾）幫助她解決了家庭困難，放下心頭大石的Sammy對Thomas即將從比利時歸來替自己過生日感到十分雀躍，明顯對Thomas動心的Sammy卻收到長途電話，被Thomas告知他暫時不回來了，導演利用兩分鐘的長鏡頭去交代劇情，Sammy從期待到失望的神情一覽無遺，也令觀眾對談善言的演出讚不絕口。

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《歎息橋》的導演肥波在接受訪問時談到用長鏡頭來交代劇情的原因：「其實係唔想演員重做同一場戲好幾次，咁對演員入戲會有影響；另一方面想觀眾好似同角色身處同一空間，感受到角色嘅情緒。」肥波又大讚一眾演員的演出，更透露大、小Sammy這兩場戲都是一Take過：「呢班演員全部都做得好好，唔需要額外近鏡都可以感動到觀眾。」