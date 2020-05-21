歎息橋．專訪｜衛詩雅滿足陳奐仁要求　幾無理都照單全收：佢係神

說起衛詩雅（Michelle）和陳奐仁（Hanjin）這兩個名字，前者活躍於大銀幕，後者則以音樂人身份為人所熟知，看似大纜都扯唔埋，但他們這次在林保怡擔任監製的ViuTV愛情懸疑劇《歎息橋》中飾演一對拍拖八年的情侶，讓觀眾不禁好奇二人之間的化學作用。陳奐仁說起自己飾演的Ken時，沒有一個正面詞語：「他是一個人渣、Loser，很討厭、很壞、很自私的一個人，其實Ken是一個悲劇。」而衛詩雅亦對自己的角色有所評語：「Joyce的人生是三分鐘熱度，從頭到尾也不知道自己想要什麼，別人覺得有趣她就跟着去，別人覺得可以嫁給Ken所以她就嫁給Ken，其實她沒有問過自己，到底自己想要什麼。」 短片：詹郭敏 剪接：郭晉傑 攝影：梁碧玲 衛詩雅髮型：Wil@ Salon de Lotus 衛詩雅化妝：Miko Wong (Cyrus Lee Team) 衛詩雅服裝：THREE FLOOR @harvey Nichols 場地：MioXpace

衛詩雅與陳奐仁在《歎息橋》飾演一對拍拖八年的情侶。（劇照）

角色討厭還是要愛

前日（19日）第8集再度播出Ken的視角，觀眾事後紛紛在網上討論區宣洩對他的討厭，陳奐仁透露在片場，連飾演Joyce爸爸的秦沛在關掉攝影機後也表達對他的不滿：「你這個壞人、人渣，這樣對我的女兒，我去換衣服，不管你！」Ken受成長環境影響變得壓抑和自私、Joyce對自己的生活沒有主見，但作為一個演員，陳奐仁與衛詩雅還是要愛上角色才更能入戲，衛詩雅說：「一定不可以討厭自己演的角色，不然會演不下去！壞人怎麼會覺得自己是壞人？他一定有個角度覺得自己正在做正確的事。」雖然很難每個角色都愛，但還是要找到角色的優點：「我要找出角色的可愛之處，演起上來就不會覺得她討厭。」

「Joyce的人生是三分鐘熱度，從頭到尾也不知道自己想要什麼，別人覺得有趣她就跟着去，別人覺得可以嫁給Ken所以她就嫁給Ken，其實她沒有問過自己，到底自己想要什麼。」衛詩雅如是說。（梁碧玲攝）

陳奐仁說起自己飾演的Ken時，沒有一個詞語是正面：「他是一個人渣、Loser，很討厭、很壞、很自私的一個人，其實Ken是一個悲劇。」（梁碧玲攝）

每集主角是神 拍檔要全力配合

《歎息橋》選擇每集以一個角色的視角出發，以羅生門的方式呈現劇情，即是面對同一件事，在不同角色的視角下，需以不同方法去詮釋，衛詩雅說除了要對劇本很了解，演的時候也有一定的難度：「平時拍戲我會寫一些關於人物的秘密是只有我自己知道，從頭到尾都不會演出來，但在我腦海裡面；這部劇我連別人的秘密都要知道，就要主動去問對方的內心是怎樣的、也要知道對方怎樣看待Joyce！」即使陳奐仁提出「我覺得這場戲你應該矮5cm」，衛詩雅也要配合對方要求：「即使對方提出這樣無理的要求，你都要配合！因為在他的角度說故事，那一集他就是神，這是挺好玩的！」

《歎息橋》選擇每集以其中一個角色的視角出發，以羅生門的方式呈現劇情，即是面對同一件事，在不同角色的視角下，需以不同方法去詮釋，衛詩雅說除了要對劇本很了解，演的時候也有一定的難度。（梁碧玲攝）

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港劇巔峰之作 細位極多

《歎息橋》日前已率先於3月28日在內地視頻網站優酷上架，更獲譽為「港劇巔峰之作」，更在著名影視評論網站「豆瓣」獲得8.8分的高分，衛詩雅與陳奐仁異口同聲說收到不少觀眾的迴響，令他們更有信心，衛詩雅說：「我最深刻的留言是觀眾會很細心研究每個道具背後的含義，他們看得很仔細，像是抱枕有過什麼顏色，我覺得很感動，證明他們真的有用心看，也不枉幕後做得那麼仔細。」陳奐仁最高興的莫過於媽媽主動關心自己的影視作品：「她問我在哪裡可以看到，平時我出歌她都不會管，我之前拍劇她也沒有問過我！」

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賣點極多 畫面靚似海報

至於《歎息橋》的賣點，陳奐仁將劇集推介予喜歡思考的觀眾：「如果是刷着牙、煮着菜、或是隔着來睇，就會比較辛苦一點。」衛詩雅贊同道：「有些電視劇光是聽已經可以，因為對白就交代了所有，但這部劇錯過一集也會跟不上劇情；只是用聽的話更會錯過很多漂亮的畫面。」衛詩雅更愛《歎息橋》的畫面：「隨便停在一格都可以當海報，它的擺位是漂亮到一個地步。」作為演員更對一件事尤為深刻：「我埋位之後演完整段戲都不知道機位放了在哪，因為我是幾乎不看回放的人，有一次演完剛好走過去，攝影機居然放在那個位置！真的每一個崗位都做到一個極致的境界，他們真的很專業 ！」他們又堅信觀眾在看劇途中會得到共鳴，衛詩雅說：「其實裏面發生的事都是很簡單、很日常、很貼地，裏面發生的橋段未必你都經歷過，但肯定身邊有類近性格的人，像我身邊也有幾個女生是Joyce那樣的。」

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