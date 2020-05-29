【歎息橋．結局】周家怡最後情歸何處？　四大主角同場最驚喜

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》5月11日起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，並在周五（29日）播出第15集大結局落下帷幕，劇集留下最大的懸念就是究竟明明對對方有感覺，卻誰也不敢踏出多一步的Thomas（林保怡飾）和Sammy（周家怡飾）會否從朋友關係昇華至情侶關係，不少觀眾都希望他們能在一起。

Thomas（林保怡飾）和Sammy（周家怡飾）之間的感情令觀眾看得很替他們着急。（劇照）

四大主角驚喜同場

在劇中飾演大Ken的陳奐仁日前在接受訪問時曾談到很希望跟林保怡跟周家怡對戲：「誰知我跟他只有一場對手戲、兩句對白，還要相隔着鐵閘；跟周家怡更是一場戲也沒有！」使他在《歎息橋》留下遺憾。在大結局這天，劇組可說滿足了觀眾的願望；在上帝視角的第一節交代了原來早在二十年前，四位主角Thomas（陳健朗飾）、Sammy（談善言飾）、Ken（黃定謙飾）與Joyce（楊偲泳飾）已經在昌叔（艾威飾）的茶餐廳有過擦身之緣，奠定了他們日後的緣份！

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MASSAM堅守界線多年只因一席話

大結局以Sammy的視角出發，並以《承諾》為命題；Thomas、Sammy、阿南（陸駿光飾）之間的三角戀可謂斷斷續續糾纏20年。20年前Sammy選擇了Thomas，因為他沒有遵守回港的承諾，令二人後來的關係一直停留在朋友的階段，縱使身邊所有人──樓下看更、前度、家人等都誤會二人的關係，但他們一直都堅守沒有越過那條界線，沒有踏出多一步，只因Sammy對Thomas當年在茶餐廳關於男女關係的一席話銘記於心。

點擊圖輯看讓人「謹守界線」的一席話。

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Sammy的選擇令觀眾意外

Sammy在上海回來後搬進阿南家中，但聽到Joyce（衛詩雅飾）入股自己與Thomas「心血結晶」MASSAM的消息還是會在意。大概是與阿南在感情方面的遭遇相似，也是遵守承諾的同一種人，Sammy說：「牙齒當金使，只因知道期望落空有幾失望！」所以她選擇了20年前辜負過、卻還一直信守承諾的阿南；時間點太錯，偏偏這時Thomas向她剖白當年未能遵守承諾為迫不得已，Sammy卻已經對阿南許下諾言，這時引用阿南說的一句：「我係咪跌咗人坑第二次？」

Sammy與阿南的「床戲」

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《歎息橋》以一個長鏡頭交代故事結局，有網民認為這是一個開放結局，Sammy最後到底選擇了誰，還有很多想像空間！就如導演肥波日前接受訪問時說過不希望框住觀眾的思考：「希望觀眾用自己嘅角度去消化呢個故事，可能佢哋睇到嘅故事同編劇Norris（黃綺琳）寫出嚟嘅唔一樣，咁先係羅生門，冇人知道事實係點，只有我睇到嘅角度，亦都係呢個故事嘅好玩之處！」劇集中每個角色都是你我身邊平凡不過的人，觀眾在看劇的時候，指點別人的感情事很容易，但自己遭遇一樣的事，會否還能那麼輕易作出抉擇？這大概也是羅生門、多視點切入故事的意義。