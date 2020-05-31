JOOX推《IDOL STATION》　有得同SEVENTEEN、NU'EST玩Live傾偈

K-Pop熱潮繼續勢不可擋，音樂串流平台JOOX也推出K-Pop Express企劃，先於6月為香港K-Pop粉絲帶來兩大節目《IDOL STATION》及《I-LAND》。雖然受疫情影響，韓星暫時未有機會訪港，但粉絲仍能與SEVENTEEN和NU'EST等偶像作近距離交流！

《IDOL STATION》將於6月2日首播，屆時粉絲能夠通過直播見到SEVENTEEN、NU'EST、ONF和Verivery四大男團。粉絲除了能「到訪」偶像的家開派對等外，放送期間更有30分鐘的現場聊天時間，讓香港粉絲隔住個海都能與偶像互動。而SEVENTEEN中國成員THE8和JUN將打響頭炮，透過個人帳號即時與粉絲聊天。

SEVENTEEN THE8將於6月2日現身《IDOL STATION》！（JOOX提供）

按圖睇有邊位偶像出演：

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此外，由BTS防彈少年團所屬公司BigHit娛樂和CJ ENM合辦的全新選秀節目《I-LAND》，亦將於6月26日起，逢星期五於JOOX獨家播出。《I-LAND》請來天王Rain和ZICO等擔任導師，耗資1,400萬美元準備。屆時將會紀錄20名練習生將於大型錄音室進行選秀對賽，打造最強新人男團。

JOOX將獨家播出《I-LAND》。（JOOX提供）