《PRODUCE X 101》造馬案一審出爐　安俊英PD被判2年有期徒判

韓國大型選秀節目《PRODUCE X 101》及《PRODUCE 48》先後爆出排名造馬，製作組涉嫌收取數間經紀公司賄賂，預先製作IZ*ONE及X1的出道名單，最後令X1成軍僅5個月就解散。

昨天（29日）涉案的安俊英PD眾人一審結果出爐，根據首爾中央地方法院的判決，安俊英PD涉嫌違反《不當徵求和賄賂法》等被判2年有期徒刑，以及罰款3,700萬韓元（約23萬港元）；總製作人金某則被判1年8個月有期徒刑；製作人李某罰款1000萬韓元（約6.3萬港元）；而各經紀公司相關人士則被處罰500萬至700萬韓元（約3.1萬至4.4萬港元）。

《PRODUCE X 101》安俊英PD一審被判2年有期徒判。（Viu《K1頭條》）

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檢方表示考慮到被告人全部認罪，安俊英PD造馬的出發點只是擔心節目結果全由觀眾投票決定的話會無法成功選出出道組，並不是貪圖個人利益，加上非常配合調查，因而獲得減刑。對於安俊英PD等人的一審結果，有網民表示刑罰尚算有阻嚇性，可是X1的粉絲則認為判刑過輕，不但沒有彌補到支持者的創傷外，亦斷送偶像的努力，讓他們背上「造馬團」的罪名。

X1出道成軍僅5個月就解散。（joynews24）