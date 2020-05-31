歎息橋｜陳奐仁到底有冇殺秦沛？　兩條線索解開全劇最大懸念

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》在周五（29日）播出大結局後正式落下帷幕，觀眾除了好奇Sammy（周家怡飾）最後到底情歸Thomas（林保怡飾）還是阿南（陸駿光飾），原來還有不少觀眾糾結在第12集Ken（陳奐仁飾）視角出發的《取代》及第13集Joyce（衛詩雅飾）視角出發的《自由》中發生的事件：究竟視玩具為命根的Ken，有否因為昌叔（秦沛飾）扔了他的限量版玩具而對其狠下毒手？

觀眾很好奇到底Ken有沒有殺掉昌叔。（劇集截圖）

編審黃綺琳（Norris）在大結局播出後在個人社交媒體表示，觀眾對這件事的注目度是始料不及地多，她說：「關於昌叔最後到底點？建議重看＃12同＃13尾段，記得睇清楚啲鏡頭同埋配樂，Feel多次！我覺得一貫隱晦嘅導演今次已經算拍得幾明下。」至於後來回到家的Joyce會知道事實的多少，Norris說：「我覺得佢見到地下有一袋新買嘅模型呢……連模型都唔拎嘅Ken呢……」

點擊圖輯睇兩集結局截圖，究竟Ken有冇殺昌叔？

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陳奐仁早前與衛詩雅就《歎息橋》接受《香港01》專訪時，被問到在一與感情關係中，除了出軌以外，還有什麼是不可被原諒的，他說：「我有過對方出軌的經驗，都原諒了她，但那段感情始終受了很大的傷害，怎樣也回不去從前了，很多夢幻的想法都已經破碎。我真的想不到還有什麼是不可原諒的，也許是對方殺了我的父母？」衛詩雅反問：「這麼極端？」陳奐仁答道：「Ken不就是這樣嗎？Joyce就不可能原諒。」