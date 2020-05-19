【動物之森】台北故宮宣布提供館藏！翠玉白菜、肉形石率先登場

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繼美國蓋蒂博物館、大都會博物館之後，台北國立故宮博物院特地選在18日國際博物館日預告，即將提供資源讓線上朋友們改造自己的房間。今日故宮官方先行釋出一張截圖，可以看到館藏中的翠玉白菜、肉形石，透過「我的設計」呈現為畫板的樣貌。

藉由開放原始碼的「Animal Crossing Pattern Tool」的工具修改，使其結合數位館藏資源，產生讓玩家載入到《動物森友會》我的設計的 QRCODE 碼，以任天堂提供的「 Nintendo Switch Online」APP ，選擇《森友會》遊戲圖示啟動「貍端機入口站」讀取 QRCODE 就能讓展品複製到玩家的島嶼中，目前美國蓋蒂博物館、大都會博物館都採用此方式，故宮博物館又會以何種方式提供呢？玩家可以密切注意「國立故宮博物院 National Palace Museum」Facebook粉絲專頁，前往許願你要的故宮館藏。

▼▼▼相關圖輯：紐約大都會博物館館藏如何下載至動森▼▼▼

↓↓↓《動物之森》連動「Nintendo Switch Online」App 教學（放大下圖睇）↓↓↓

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▼▼▼相關圖輯：有玩家分析訪客登島機制▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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