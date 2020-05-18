【動物森友會／動物之森】一直遇不到狐利？玩家分析訪客登島機制

在《集合啦！動物森友會》（動物之森／動森）博物館新增美術品展列區後，除了時空旅人外，有些玩家會納悶為什麼九尾市場商人狐利很久都沒來拜訪，導致無法快速收集館藏，為了解開這個謎題，有玩家以資料探勘的方式揭露了訪客到來的模式。

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《集合啦！動物森友會》中玩家扮演了一位來到移居到無人島上居住的「島民代表」。隨著遊戲進度的推進，玩家的島嶼當然也會越來越繁榮，不僅能夠與最多十位動物島民成為鄰居，也能建造博物館、商店以及服飾店等建築。而除了常駐在島上的幾位NPC之外，玩家每天都會在島上遇到一位隨機或固定的NPC，像是收購魚類的俞司廷、收購昆蟲的龍克斯、地板壁紙商人駱嵐等。至於晚上則有機會遇到膽小的幽靈幽幽以及博物館館長傅達的妹妹傅珂。

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而在4月的更新後，任天堂官方又再次新增了兩位全新的隨機NPC－販賣花叢以及種子的然然，以及會販賣各種藝術品的狐利。然而，在有如此多隨機NPC都有可能出現在島上的情況下，不少玩家也發現自己似乎比較少遇到某些特定的NPC。根據一位玩家在挖掘了《集合啦！動物森友會》的遊戲檔案之後，驚訝地發現了這些「隨機NPC」出現在島上的條件其實遵循著一個相當特別的模式。

曾經在Twitter上揭露許多《動物森友會》相關幕後資訊的Ninji再次向玩家們分享了另一個全新的「資料挖掘」（Datamine）資訊，內容說明了這些隨機NPC出現在島上的特定模式，也解釋了部分NPC出現的頻率為何會比較高。

玩家分析訪客登島機制！點先會遇到妹妹傅珂、狐利…？（點圖放大▼▼▼）

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在得知了這個有趣的幕後細節之後，玩家們也能更加了解隨機NPC出現在島上的模式，似乎也終於明白了為何總是遇不到狐利，讓自己博物館中的藝廊到現在還是空空如也。只希望任天堂能夠在日後的更新中讓玩家有其他方式能夠遇到部分比較少見的NPC，像是讓他們出現在素材島上等。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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