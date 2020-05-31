內地男演員陳赫直播送iPhone　被網民鬧唔愛國：為什麼不送華為？

現年34歲的內地男演員陳赫，自從6年前參演綜藝節目《奔跑吧兄弟》後備受觀眾喜愛，儘管去年已退出節目，依然人氣不減。然而，近日他在直播中送iPhone給內地粉絲，卻引來一面倒的罵聲。

陳赫在直播中送iPhone被網民批評不夠愛國。（微博：@娛樂嘉超）

陳赫在直播前上傳了一條短片，透露將會在直播裏送「紅包」和八部iPhone 11 Pro手機給粉絲，不過網民看到後卻未有因此感到興奮，反而狠批陳赫不夠愛國：「為什麼要送蘋果（Apple），不送華為？」、「只要國產，我愛中國！」、「你是不是中國人？」、「你敢送蘋果，我們都取關（取消關注）！」

點擊觀看網民的評論：

面對各種批評，陳赫跪低承諾下次會再送出華為手機，不過依然有人不買帳，覺得他作為公眾人物竟然沒有在中美關係緊張的時刻支持國家，更有人揚言如果他再買蘋果就退出娛樂圈。

陳赫曾是《奔跑吧兄弟》的主持之一。（微博：@陳赫）

事實上，陳赫不是第一個因送iPhone而被罵的公眾人物，「口紅一哥」李佳琦和企業家羅永浩早前直播賣iPhonee亦一樣無一幸免備受網民一窩蜂的強烈譴責，甚至乎一間火鍋店老闆為了慰勞員工而送出iPhone，卻竟然被網民「祝福」早點倒閉。

「口紅一哥」李佳琦亦因送iPhone而被罵。（微博：@李佳琦Austin）

雖然內地網民口頭上要抵制iPhone支持國貨，不過據資料顯示，Apple於四月份的全球營業額雖然因疫情關係大跌56%，但在中國卻暴漲160%，可見iPhone在中國依然非常受歡迎。