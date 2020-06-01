台性感女星舒子晨陷合約糾紛　緋聞男友風田坦言心疼：替她難過！

台灣女星舒子晨日前爆出與唱片公司鬧出合約糾紛，馬上遭《食尚玩家》從主持班底中除名，經紀公司也果斷決定在約滿後放生她。舒子晨的前緋聞男友風田今錄《小明星大跟班》，聽到舒子晨的名字就猛抓頭，欲言又止表示：「這件事情很久以前就有聽過。」

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風田不知道舒子晨已經丟了主持棒，對於相關新聞沒有細看，至今也沒有傳訊關心舒子晨。在了解來龍去脈後，風田坦言：「會心疼啦！也不是同情，不知道怎麼講，大家都知道她很辛苦，努力養家什麼的，是真心的心疼。」

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他堅持沒有與舒子晨交往過，但以前確實聽舒子晨提過與唱片公司間發生問題，他無法給任何建議，只能單純聽舒子晨抱怨。不過身為旁觀者，風田看到金主刻意爆料要讓大家看到「舒子晨的真面目」，他相當不以為然。

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雖然心疼舒子晨，但風田完全幫不上忙，無論是借錢還是合約，他都無計可施，邊抓頭邊哀號「我怎麼會有錢啊」、「我公司自己都很辛苦，連經紀人都沒有了」。他只能口頭祝福，強調自己的感想就是「替她難過」，無助懇求：「我也不能多說什麼，放過我吧！」

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