迪麗熱巴、黃景瑜激吻戲狂NG錫出火花？　男方坦承：想她做女朋友

黃景瑜在《幸福，觸手可及！》中對迪麗熱巴直球告白，兩人曖昧氛圍高漲，苦等許久總算獻上「煙火吻」閃盲觀眾。幕後花絮曝光兩人為吻戲拍攝多次，原來是黃景瑜一手拉起迪麗熱巴後，直接在情敵霍辰東（曹煜辰飾演）前接吻，讓兩人露出尷尬頻頻NG。

黃景瑜詮釋霸道總裁，除了告白、護航外，見迪麗熱巴與情敵出遊醋意大發，直接衝至現場一把捉住她，在情敵面前擁吻宣示主權，擄獲許多女孩芳心！黃景瑜談起角色宋凜表示：「宋凜的霸道是很有道理的，出於保護和幫助。」

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與迪麗熱巴首次合作，黃景瑜也形容對方：「性格特別開朗的女孩，我們片場常開玩笑，而且她的東北話說得比我好。」問及宋凜的人生會是自己想要體驗的嗎？黃景瑜直言：「會想吧！有那麼漂亮的女朋友。」不過當提到若宋凜是自己的情敵，是否有把握贏過他？黃景瑜力馬喊輸：「沒把握！宋凜很有魅力，工作能力又很強，各方面都不差，長得又跟我一樣（帥）。」

戲中迪麗熱巴為慶祝黃景瑜生日，親自下廚給驚喜，不料廚藝太差，搞得烏煙瘴氣差點把整個家燒起來，迪麗熱巴吐嘲自己的角色：「活到20多歲了連個肉都不會炒。」兩人在一起甜蜜慶祝畫面閃瞎觀眾，當迪麗熱巴手餵蛋糕，黃景瑜甜咬她手，甚至獻上土味情話撩：「我今天不吃肉，我今天吃素，因為你是我的菜。」

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