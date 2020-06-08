中佬唔易做｜張松枝唔諗退休最想活在當下：可能我聽日就唔喺度！

人到中年競爭力大大減低，想要離開comfort zone轉個新環境未必有想像般容易。現年51歲的張松枝早前在ViuTV真人騷《中佬唔易做》中挑戰為期三日的轉行生活，化身做NowTV的街頭寬頻推銷員，卻竟然發掘了自己演戲以外的新技能？

攝影、短片：葉志明

剪接：蕭泳淇

張松枝笑言轉行難不倒他！（《中佬唔易做》節目照片）

做演員口才更好：做兼職都願意！

雖然是拍節目，但張松枝亦沒有任何特權，要體驗做推銷員就張松枝需先經過見工、上堂和考試的階段，全部合格才有資格真正站在街頭開始推銷：「初時預期會有很大困難，天氣又熱又要戴住口罩，人哋又認唔到我，咪更加騷唔到靚仔樣做唔到生意？於是我就出啲詭計，做咗一個大名牌掛喺胸口，寫住『張松枝』三個字！咁睇唔到我個樣，都睇到我個名吖！有時我仲扮下嘢，飲下水抹下汗，就拉低個口罩，睇下啲人認唔認到我！」他笑言作為演員背慣劇本，演戲多年亦訓練出好的口才能力，因此要背熟資料和在街上推銷都難不倒自己：「所以呢份工係為我度身訂造，我幾鍾意！如果可以嘅話，之後請我做兼職我都願意！」

張松枝在大熱天時戴口罩開工sell寬頻。（《中佬唔易做》節目照片）

幕前做得耐 想挑戰幕後創作拍短片

不少藝人都有開展副業，例如開餐廳、飲品店、甚至乎自創時裝品牌等等，張松枝又有沒有想開副業的想法？他笑言：「好慶幸之前冇咁嘅諗法，你知啦，依家好多人開舖頭都咗出事，哈哈！其實我做幕前做得耐，想參與多啲幕後創作嘅嘢，我有幾個朋友依家夾埋開始創作緊啲嘢，可以畀多啲新嘢自己衝擊一下，例如短片、劇集等等都諗緊。」他認為創作不應一味模仿，最緊要夠貼地、夠創新：「我想同啲後生仔諗啲新嘢出嚟，因為時代唔同咗，一啲黑色瘋狂啲嘅嘢，唔係緊貼依家，係要緊貼未來嘅嘢，例如依家發生緊嘅嘢，未來會係點呢？」

張松枝好想嘗試拍湊BB的育兒節目。（葉志明攝）

想拍育兒真人騷

張松枝入行超過25年從未參與過真人騷，他坦言如果還有機會拍下一輯《中佬唔易做》，想試下去日本導遊，更表示一定會為了拍好節目努力學好日文。他笑言自己亦很想嘗試拍照顧小朋友的節目：「湊一個BB嘅節目應該幾好玩，因為我自細已經照顧BB，經驗好豐富。我細個住屋邨，我阿媽啲朋友要搵保姆，結果我阿媽就畀咗我哋湊，嗰時已經開始經常湊小朋友，所以到而家都仲有啲親戚交低BB畀咗我湊！」超級愛小朋友的松枝表示，之前曾幫手照顧一個BB，直到現時已經4歲大仍然經常見面：「佢唔跟人淨係跟我，仲一定要一個禮拜同我視像傾偈，我有時仲會接佢出去玩，有種好密切嘅感覺！」家有一個11歲兒子的松枝稱，雖然自己很喜歡BB，不過沒有計劃再生多一個：「唔會喇，依家喺中佬，再生唔掂喇！佢讀完大學我都差唔多喇，我養唔起！」

張松枝坦言有為仔仔考慮將來。（葉志明攝）

11歲仔仔超醒目 松枝唔擔心

松枝坦言覺得仔仔非常醒目，所以自己不太擔心他的將來：「如果佢大個想去外國（讀書）咪去囉，但係唔係想去就去，要畀啲成績我睇，我覺得值得去就會想辦法畀你去，不過要睇下我有冇錢先。（有沒有幫仔仔準備一份教育基金？）我有買份教育保險，去到某個年紀就可以支持佢去外國讀書。」

人到中年，張松枝想要好好增值自己練好身手。（葉志明攝）

人到中年骨頭卜卜脆 想搵歐錦棠教打拳？

作為一個中佬，張松枝表示人到中年有不少新目標，希望能好好增值自己：「我好想學功夫，或者關於拳擊嘅嘢，我覺得自己嘅身手退步咗好多，好想搵個師傅再鍛煉一下！以前都起碼都打到個空翻、翻筋斗，依家啲骨卜卜脆，拗親腰就唔得掂！（搵歐錦棠教？）呢啲大師傅，唔好搞啦師傅，哈哈！」他坦言以前拍古裝劇有不少動作場面，尤其一雙腳經常都滿佈傷痕：「老嘅時候有風濕唔知點算，不過我都有定期去做body check！」

最緊要及時行樂！（葉志明攝）

今日不知明日事 活在當下最重要

至於何時計劃退休，張松枝坦言自己不是一個擅於做周詳計劃的人，及時行樂才是最緊要：「有得做就做，定死太多嘢，好多嘢你做唔到喇，如果計埋二、三十年後，可能我聽日就唔喺度呢！（即係你都係一個活在當下嘅人？）係，當我個仔大個咗我更加唔駛擔心添！仲唔需要諗！你到時想做咩就做咩啦！」他笑言人隨住年紀的增長可能反而有另一個突破：「可能我去到70歲會有另一個高峰，我可能做到唔係叔叔，做公公，可能仲攞到金像獎！所以我冇限死自己要幾時退休，我希望係做到我唔想做為止。」

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