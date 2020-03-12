【二月廿九】演張松枝亡妻獲關注　22歲沖崎千夏IG粉絲數竟唔過百

ViuTV穿越劇《二月廿九》快將進入直路來到尾聲，播出八集皆反應熱烈引起網民熱烈討論，更因為錯綜複雜的時間線而被封為今年的「燒腦神劇」。由張松枝飾演的Yeesa爸爸「辰叔」於昨晚（11日）播出的第八集，飛到日本在亡妻墳前的一段獨白戲為觀眾大派洋蔥，令他成為「全集MVP」。而在辰叔的回憶片段中，Yeesa媽媽「南野美子」亦終於揭起神秘面紗，驚人美貌引起網民熱烈討論。

張松枝飾演的辰叔於昨晚（11日）播出的第八集中，事隔28年飛到日本探望亡妻，而他在墳前的一段獨白戲更為觀眾大派洋蔥，令他成為「全集MVP」。（《二月廿九》影片截圖）

在辰叔回憶中登場的Yeesa媽媽「南野美子」亦終於揭起神秘面紗。（《二月廿九》影片截圖）

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飾演Yeesa媽媽的日本演員是今年22歲的沖崎千夏，外形出眾擁有一雙水汪汪的大眼睛和白哲的皮膚，亦擁有170cm的高䠷身形。不過，其實沖崎千夏過去並沒有太多幕前演出經驗，她只是選角公司「Casting Office Egg」旗下的一名模特兒，她的Instagram亦只有92位追蹤者，完全可以說是素人一個。雖然欠缺經驗，但網民亦相當受落，大讚她很有舊時日劇女主角的味道，即使站在50歲的張松枝身旁亦不會顯得突兀，彷彿就像一對甜蜜夫妻一樣。

沖崎千夏的Instagram只有92位追蹤者。（Instagram：@o_2na2）

沖崎千夏外形出眾擁有一雙水汪汪的大眼睛和白哲的皮膚。（Instagram：@o_2na2）

導演羅嘉駿（Steve）向《香港01》記者透露劇中的日本角色，由日方製片在130多人中進行試鏡，然後再將照片和影片傳送給香港劇組挑選。至於沖崎千夏為何能脫穎而出獲得Yeesa媽媽的角色，是因為覺得她很有Yeesa的感覺：「我都唔知點解，我覺得沖崎千夏個Feel同Yeesa好似，感覺嚟，係有嗰種會為個女而死嘅感覺。」

沖崎千夏站在50歲的張松枝身旁亦不會顯得突兀，彷彿就像一對甜蜜夫妻一樣。（《二月廿九》影片截圖）

另外，在劇中飾演啤酒樽貨車司機「香川先生」的其實是《二月廿九》的日方製作統籌山野久治，Steve亦大爆山野先生答應演出的過程：「山野先生係我去睇景嘅時候問佢，有冇興趣做埋香川先生嘅角色，因為知道佢除左係製片之外仲係演員，好專業。」沒想過山野先生竟然一口答應出演這個重要角色：「我都冇試過佢戲，直接一嚟就拍！」

《二月廿九》的日方製作統籌山野久治一口答應出演「香川先生」。（《二月廿九》影片截圖）

山野久治是《二月廿九》的日方製作統籌。（《二月廿九》影片截圖）

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