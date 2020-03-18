【二月廿九】張松枝IG追蹤人數暴升一倍　將挑戰開直播答謝粉絲？

由吳海昕、徐天佑及劉俊謙主演的ViuTV穿越劇《二月廿九》被網民大讚為近年誠意之作，堪稱今年的高質「神劇」。當中除了一班年輕新血演員被捧紅之外，飾演「辰叔」的張松枝更憑着精湛的演出征服網民，由「綠葉王」、「御用奸人」升呢成為網民最愛，論人氣和話題度絕對不輸主角。張松枝今日（18日）現身商台接受訪問，表示《二月廿九》的受歡迎程度絕對超出自己的預期，很感謝每位喜愛的觀眾。

張松枝很開心網民喜歡自己的演繹。（陳順禎攝）

張松枝在劇中一直以白髮斑斑的老人形象示人。（《二月廿九》劇照）

張松枝在劇中一直以白髮斑斑的老人形象示人，直到第七集突然以年輕27年的辰叔驚喜登場，被網民大讚好靚仔之餘，更成為全劇最多人討論的情節之一。他笑言當初很苦惱要如何扮老，營造出與自己截然不同的蒼老感覺：「導演搵咗我之後，我睇個劇本同大綱，其實我都諗咗好耐㗎喇個造型，我究竟點去做呢？最尾我有個後生樣出嚟，個反差感要好大，所以我要做到好老，差唔多用咗一個月時間留鬚！」

張松枝為了角色不惜犧牲自己的俊俏外形一夜變老，他笑言作為演員絕不介意：「嗰排老一定有人話㗎喇，演員吖嘛，做咩角色其實都唔關事，做好個角色就得！」他表示為了不用不斷漂和補染頭髮，於十幾天內就算你完成拍攝所有戲份，而最後拍出來的效果亦相當滿意。有網民提議希望推出「辰叔番外篇」，張松枝笑言：「睇下點啦，ViuTV老闆畀個機會我啦，唔該你吖！」

張松枝坦言不介意為角色犧牲靚仔形象。（陳順禎攝）

在《二月廿九》播出後，張松枝不但榮升劇集人氣王，他的Instagram追蹤人數更暴升接近一倍，他笑言自己有一一留意網民的動向：「導演、Sofiee佢哋逼我睇（留言）㖭，都幾搞笑嘅叫我『張松妓』，佢哋鍾意就得啦！」被問到會否搞搞新意思，例如開直播回饋粉絲，張松枝表示絕對ok：「可以玩多啲，大家開心下，睇吓觀眾點啦，觀眾想嘅話，就喺我IG留言，超過一萬個嘅，咁我咪做囉，哈哈！」

張松枝早前飛到馬來西亞拍攝劇集《女法醫JD》，鑑於當地疫情影響令拍攝突然煞停，他在上星期提早回港。他表示自己在馬來西亞相當謹慎，有做足防護措施：「我自己有戴口罩，一定會袋住支酒精搓手液喇，搭𨋢我都會用紙巾撳𨋢，而唔使開工嘅時候都會留番喺房。」他表示《二月廿九》只看到第六集，現時停工則會繼續留在家中追劇。

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