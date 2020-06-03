雖然是精神病但沒關係︱金秀賢新劇曬肌　預告涉抄《美麗有罪》？

身價最高的韓劇男神金秀賢正式回歸，他與徐睿知合作的新劇《雖然是精神病但沒關係》將於本月20日開播，香港劇迷亦能在Netflix上同步追看。由於是金秀賢事隔5年的回歸作，因此備受觀眾期待，而官方近日也陸續公開大量劇照，其中一預告被發現涉嫌抄襲《美麗有罪》？

《雖然是精神病但沒關係》即將開播，官方率先公開兩位主角的劇照和海報，金秀賢依靠在徐睿知背後的畫面相當唯美外，亦被網民大讚CP感十足！官方亦落足力宣傳，單是預告片就有三條。最新一條預告中，金秀賢半祼大曬腹肌吸睛，但其中一幕卻被質疑涉嫌抄襲著名電影《美麗有罪》。預告中的金秀賢躺在玫瑰海上的畫面，與《美麗有罪》中男主角幻想Mena Suvari全祼躺在玫瑰海上的一幕神相似，因此有網民質疑表示「咁似曾相識」。

金秀賢躺在玫瑰海上的畫面，涉嫌抄襲《美麗有罪》？（tvN截圖）

Mena Suvari全祼躺在玫瑰海上的一幕是《美麗有罪》的經典場面。（網上圖片）

金秀賢半祼大曬腹肌！

+ 17 + 16 + 15

新劇中金秀賢飾演一名精神病院看護，靠着180萬韓圜（約一萬港元）的薪水獨自照顧年長七歲的自閉症哥哥。雖然他表面親切有耐心，但內心卻因沉重的壓力而產生自己帶着哥哥早日解脫的念頭。一次意外中，金秀賢與擁有反社會人格的童話女作家徐睿知相遇，亦是自閉症哥哥的唯一偶像。兩位主角由互相糾纏的關係開始，到通過治癒對方，相信劇迷都會非常期待二人會展開一段如何的浪漫愛情故事。

《雖然是精神病但沒關係》將於20日開播，Netflix亦能有同步播出。（tvN）

按圖睇更多全新劇照：