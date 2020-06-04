傳伊能靜前奶奶不滿孫仔易服　小哈林獲網友力撐做自己

哈林（庾澄慶）和前妻伊能靜所生的兒子小哈利，日前被網友翻出穿女裝的照片，立刻登上微博熱搜，大多數人都讚他「做自己」，媽媽伊能靜也鼓勵他不要為別人改變自己，但另一方面爸爸那邊保守的親友則較難接受，曾引起一場「家庭風暴」。

點擊下圖逐格睇小哈利真面目以及他的偽娘扮相：

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據「鏡週刊」報導，小哈利扮女裝的嗜好，一開始在保守的庾家曾掀起家庭風暴，難以接受的親友甚至希望小哈利能改過，尤其是哈林的媽媽，無法接受孫兒扮成女生的模樣，這也導致小哈利與爸爸這邊比較疏遠，轉而「投靠」母親伊能靜。而小哈利還曾在閨密好友的IG美照下留言「美女把我掰直了，終於」，透露自己的性向。

近來伊能靜赴內地參加選秀節目，沒有待在台灣，小哈利也都被拍到回到伊能靜家，不過小哈利的高中畢業典禮，哈林還是很開心的參加，還在社群上分享父子一起跳躍的合照，並寫道：「好像拍電影一樣，鏡頭一跳～十幾年過去。哈利高中畢業了，看著孩子長大才知道時間有多快！祝福你平安健康快樂！」

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