George Floyd事件︳Kim Kardashian聲援受傷示威者　願代付醫療費

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非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，在美國掀起新一波「黑人的命也是命」的示威活動，抗爭過程出現不少失序行為、暴亂，也有人因此受傷。日前傳出美國名媛金．卡戴珊（Kim Kardashian West）希望主動接觸一名在示威活動中受傷的女子繳交醫藥費的消息，引發熱議。

Kim Kardashian過去形象惹火出位，這次卻以嚴肅態度關注George Floyd事件：

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Kim Kardashian在Twitter發文，轉發了一張臉部受到重傷的女性照片。據悉，該名女性在美國時間30日，於肯塔基州的路易斯維爾，參加了佛洛伊德之死示威活動，被警方射出的橡膠子彈擊中，左眼因而嚴重淤血腫脹，甚至在額頭上還被射出了流著血大面積傷口。

Kim Kardashian欲為示威活動中受傷的女子支付醫療費用。（twitter@kimkardashian）

該名女性傷者將受傷的照片上傳到Twitter，立刻受到大量轉發，而Kim Kardashian看到相關消息後，積極尋問對方的聯絡方法，並寫下：「看了很心痛也很不安，有沒有人知道我要怎麼連絡上她？如果她需要的話，我很願意幫助她。」接著便有不少熱心網友提供了傷者的Twitter帳號，並紛紛表示期望該名受傷女子得到幫助。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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