【美國示威】荷里活群星齊聲援　曉治積曼引曼德拉名句求變革

美國黑人男子George Floyd被白人警員Derek Chauvin逮捕時，遭單膝壓頸八分鐘導致死亡，事件引發當地多個州份出現示威及騷亂。早前多間荷里活的娛樂品牌，如迪士尼、華納兄弟、Marvel Studios、Netflix及HBO等，都在社交平台撰文聲援「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）。除此之外，許多荷里活明星都響應活動。

「The Rock」狄維莊遜（中）早在社交平台撰文悼念George Floyd，並希望為他討回公道。（《逃出魔幻紀：霸氣升呢》劇照）

在George Floyd事件發生後，「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）率先在社交平台撰文悼念，他在Instagram上載一張寫上George Floyd身前最後一句話「I Can't Breath」，簡單而直接的訊息獲不少粉絲讚好及留言。之後如「蜘蛛俠」湯賀蘭、「神奇女俠」姬嘉鐸、「雷神」基斯咸士禾夫、「美國隊長」基斯伊雲斯及奧斯卡影帝Jamie Foxx等紛紛出聲聲援。

荷里活影星聲援「黑人的命也是命」活動！

+ 8 + 7 + 6

「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）日前都撰文分享感受，他回想起他的人生導師，已故南非前總統曼德拉的一句說話「種族主義必須用盡一切手段去對抗」（Racism must be opposed by all means that it has at its disposal）。他指最近經常與家人及世界各地的朋友談論這件事，並了解George Floyd事件都曾在其家鄉澳洲發生，希望今次大家能︰「承擔這場悲劇帶來的損失，從而改變全球的種族歧視問題。」最後他希望彼此能互相傾聽及理解，並藉George Floyd事件成為改革的催化劑「我將利用此刻來反思並改變，確保我是變革的一份子。」

「狼人」曉治積曼引用已故南非前總統曼德拉的一句說話表達他對George Floyd事件的看法。（Hugh Jackman Instagram 擷圖）

除此之外，曾參演迪士尼頻道《Zack & Cody同一酒店下》、《小查與寇弟的頂級遊輪生活》及《河谷鎮》的美國男星Cole Sprouse日前因參加位於聖塔莫尼卡的和平抗議活動而遭拘捕。據外國傳媒報導，這場和平抗爭因有其他群眾突然破壞及搶劫附近的商舖，隨即惹來當地的警方清場。有指不少抗爭者選擇離開，但仍有部份抗爭者選擇留下來，最終Cole Sprouse也因此被捕。之後Cole Sprouse在Instagram發表他被捕的感受：「黑人群體應獲得更好的生活質數，而這場抗爭所帶來的和平抗議、騷亂、掠奪，都是示威必然發生的形式。」他還指出，其實他們有想過離開，但當時已有警員封鎖了他們的路線。最後他希望大家不要過分關注他被捕的事件，把重心放回今次社會議題上。

Cole Sprouse早前因參選抗爭活動而遭拘捕。（Cole Sprouse Instagram 擷圖）

George Floyd事件引導致美國多處發生示威及騷亂！