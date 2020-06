【美國示威】荷里活群星齊聲援　曉治積曼引曼德拉名句求變革

美國黑人男子George Floyd被白人警員Derek Chauvin逮捕時,遭單膝壓頸八分鐘導致死亡,事件引發當地多個州份出現示威及騷亂。早前多間荷里活的娛樂品牌,如迪士尼、華納兄弟、Marvel Studios、Netflix及HBO等,都在社交平台撰文聲援「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)。除此之外,許多荷里活明星都響應活動。

「The Rock」狄維莊遜(中)早在社交平台撰文悼念George Floyd,並希望為他討回公道。(《逃出魔幻紀:霸氣升呢》劇照)

在George Floyd事件發生後,「The Rock」狄維莊遜(Dwayne Johnson)率先在社交平台撰文悼念,他在Instagram上載一張寫上George Floyd身前最後一句話「I Can't Breath」,簡單而直接的訊息獲不少粉絲讚好及留言。之後如「蜘蛛俠」湯賀蘭、「神奇女俠」姬嘉鐸、「雷神」基斯咸士禾夫、「美國隊長」基斯伊雲斯及奧斯卡影帝Jamie Foxx等紛紛出聲聲援。

荷里活影星聲援「黑人的命也是命」活動!

「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)日前都撰文分享感受,他回想起他的人生導師,已故南非前總統曼德拉的一句說話「種族主義必須用盡一切手段去對抗」(Racism must be opposed by all means that it has at its disposal)。他指最近經常與家人及世界各地的朋友談論這件事,並了解George Floyd事件都曾在其家鄉澳洲發生,希望今次大家能︰「承擔這場悲劇帶來的損失,從而改變全球的種族歧視問題。」最後他希望彼此能互相傾聽及理解,並藉George Floyd事件成為改革的催化劑「我將利用此刻來反思並改變,確保我是變革的一份子。」

「狼人」曉治積曼引用已故南非前總統曼德拉的一句說話表達他對George Floyd事件的看法。(Hugh Jackman Instagram 擷圖)

除此之外,曾參演迪士尼頻道《Zack & Cody同一酒店下》、《小查與寇弟的頂級遊輪生活》及《河谷鎮》的美國男星Cole Sprouse日前因參加位於聖塔莫尼卡的和平抗議活動而遭拘捕。據外國傳媒報導,這場和平抗爭因有其他群眾突然破壞及搶劫附近的商舖,隨即惹來當地的警方清場。有指不少抗爭者選擇離開,但仍有部份抗爭者選擇留下來,最終Cole Sprouse也因此被捕。之後Cole Sprouse在Instagram發表他被捕的感受:「黑人群體應獲得更好的生活質數,而這場抗爭所帶來的和平抗議、騷亂、掠奪,都是示威必然發生的形式。」他還指出,其實他們有想過離開,但當時已有警員封鎖了他們的路線。最後他希望大家不要過分關注他被捕的事件,把重心放回今次社會議題上。

Cole Sprouse早前因參選抗爭活動而遭拘捕。(Cole Sprouse Instagram 擷圖)

George Floyd事件引導致美國多處發生示威及騷亂!