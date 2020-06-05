6月Netflix 10部最新上架影劇！深夜食堂、解憂雜貨店小品治癒

2020 年轉眼間已經要過一半了！來到六月，我們一樣要跟各位推薦幾部在這個月即將上線的 Netflix 影集與電影。除了有許多劇集都即將迎來新的集數之外，更有幾部即將來到精彩大結局！而電影則有許多影史經典名作要和各位見面，風格雖然各有不同，但都是不可不看的重磅作品！ 文：Daniel Hsu, Neil（GQ Taiwan）

1. 《深夜食堂》 1/6上架

日本大受歡迎的漫畫系列《深夜食堂》，在 2009 年改編成電視劇，雖然播映時段為深夜，卻仍然擋不住其魅力，之後分別 2011年及2012年推出了第二、三季，並在 2015 年推出電影，甚至還有改編成韓語版和中文版的電視劇。憑藉其輕鬆的步調，讓各位可以好好感受生命的溫暖與生活中的點滴美麗哀愁！

（《深夜食堂》劇照）

2. 《漢娜的遺言》最終第 4 季（13 Reasons Why Season 4）5/6 上架

進入最後一季的熱門劇《漢娜的遺言》，故事接續前幾季的情節：眼看畢業在即，Clay和朋友們舉步維艱，卻又極欲搶得先機，以避免過往的秘密恐威脅到他們的未來，不知道最後的結局究竟會是如何？

（《漢娜的遺言》最終第 4 季劇照）

3. 《福是全家福的福》（F is for family） 12/6 上架

《福是全家福的福》故事時空落在美國 70 年代的平凡家庭Murphy 一家，家中每位成員都很不怎麼樣，也有那些跟你我沒什麼不同的普通煩惱。故事看似有些無厘頭，但劇情卻默默將大多數人的人生歷程攤在鏡頭底下，讓我們在一邊收看的同時，可以一邊仔細思考、反省自己的人生。

（《福是全家福的福》動畫截圖）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】6 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】