數據分析Netflix 10大真人騷：慾罷不能、周遊記、雙層公寓…

近來因為新冠肺炎（COVID19）疫情的關係，人們在家觀看影音平台的時間增加了，真人實境節目更是引起了不少討論，特別是在Netflix上的原創實境節目，屢屢在社群上有不錯的討論度，究竟這些實境節目討論度最高的會是哪一個節目呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，2019與2020發布的Netflix原創實境節目，成功引起討論的會是哪些節目？網友們又是如何看這些實境節目的呢？現在就和我們一起入坑實境節目的世界吧！