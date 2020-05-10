數據分析Netflix 10大真人騷：慾罷不能、周遊記、雙層公寓…

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近來因為新冠肺炎（COVID19）疫情的關係，人們在家觀看影音平台的時間增加了，真人實境節目更是引起了不少討論，特別是在Netflix上的原創實境節目，屢屢在社群上有不錯的討論度，究竟這些實境節目討論度最高的會是哪一個節目呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，2019與2020發布的Netflix原創實境節目，成功引起討論的會是哪些節目？網友們又是如何看這些實境節目的呢？現在就和我們一起入坑實境節目的世界吧！

▼▼▼點圖看網友熱議Netflix ​10大真人騷▼▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月10日至2020年05月08日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『Netflix原創實境節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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