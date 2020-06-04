意大利絕美超模Vittoria Ceretti低調完婚　係老佛爺最後一位繆斯

21歲意大利超模Vittoria Ceretti日前被傳與32歲DJ組合Tale Of Us成員Matteo Milleri於西班牙小島低調完婚。相中的她身穿Jacquemus白色吊帶長裙，披散著中分齊肩短髮，手裡拿著一束花，而身邊的Matteo則以一身西裝亮相，兩人都透出幸福滿溢的笑容。

Vittoria與Matteo的服飾都相當簡潔，而且場面看似也沒有大肆鋪排，但卻非常有格調。（Instagram@vivavittoria）

Vittoria身高178cm，長有一張鵝蛋臉，眼神凌厲，眉宇之間英氣十足，高貴冷艷，氣勢不凡，對各類風格都游刃有餘，因此年紀輕輕已在時尚界佔有一席之地。14歲的她通過意大利世界精英模特大賽入行，首次在米蘭時裝周亮相後，事業便一路飆升，相繼為Prada 、Proenza Schouler、Fendi、Valentino、Louis Vuitton、CHANEL、Christian Dior、Bottega Veneta等行騷，登上多國《Vogue》、《Harper's Bazaar》、《Grazia》等時尚雜誌封面，深受各大品牌青睞。

Vittoria五官精緻，眉宇間透露出幾分英氣，氣質不俗。（Instagram@vittoria）

值得一提的是，Vittoria是老佛爺Karl Lagerfeld的最後一位繆斯。2019年春夏高定時裝騷上，她身穿Karl為其量身定制的刺繡bodysuit、戴著拖地頭紗壓軸出場，驚艷眾人。在今年3月舉行的2020秋冬成衣系列時裝騷上，Vittoria也同荷蘭超模Rianna Van Rampaey一齊開場，絕對是時尚界最耀眼的新星之一！

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Vittoria為2019年春夏高定系列壓軸出場，冷艷又高貴！（GettyImages）

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