林心如、陳意涵、邱澤夥《與惡》班底　兩億製作費打造女性創業劇

由陳意涵、林心如、簡嫚書3位媽咪級女星湊在一起「創業」，近期合作的《她們創業的那些鳥事》卡士正式曝光！除了三姝，還集結邱澤、李立群、藍心湄等名氣、實力兼具的演員，請來《與惡》金鐘編劇呂蒔媛、金鐘導演許肇任及「台灣偶像劇之父」馮家瑞共同打造，耗資2億台幣拍攝，創下台灣都會時裝劇預算新高。

《她》劇由可米傳媒事業有限公司和百聿數碼創意股份有限公司出品，劇本創意來自於日本知名漫畫家柴門文的「女強人俱樂部」，可米傳媒、時創影業總經理賴聰筆透露前後共花了5年時間籌備，所有演員都是一時之選，包括客串演員，幾乎動用了台灣半個演藝圈實力派演員，林心如也一同參與製作。

劇中情感關係錯綜複雜，陳意涵、邱澤、簡嫚書有三角戀，陳意涵與邱澤是學姊弟關係，郎有情姊無意，簡嫚書則是煞到邱澤，但她劇中另有多段戀情；林心如劇中是單親媽，則與因《我們與惡的距離》爆紅的林哲熹上演姊弟戀；李立群、藍心湄也在劇中扮演陳意涵的離婚爸媽，一家三口在戲中擦出不少火花，這也是李立群這25年來第二次在台灣拍戲，上一次是10年前的「就是要香戀」。

賴聰筆坦言，陳意涵與林心如都是很快就決定的演員，只有簡嫚書的角色「看了一些人才決定。」因這個角色要有點風騷、花瓶，和過去她的螢幕形象很不同，曝光的劇照中，她也穿深V服裝，是三女中最火辣的。

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