【林心如霍建華愛情】林心如在2016年嫁給小3歲男星霍建華,並在2017年誕下女兒「小海豚」,看似美滿的婚姻,竟然在半年前開始傳出婚變,更指已談判好共同撫養與財產,, 向低調的二人沒有作出任何,直到日前,他們用行動證明兩人關係。

林心如和霍建華是圈中夫婦代表。(楊冪微博)

44歲的林心如和霍建華結婚4年,去年年底有媒體指二人已經簽紙離婚,作風低調的二人又不作回應,當大家還在一團迷霧中,日前台灣媒體《鏡週刊》便影到林心如和霍建華手拖手、零偽裝出現在台北街頭,林心如更不時小鳥依人靠在老公的膊頭,像是一對新婚夫婦,同時打破了婚變的傳聞。

相識10年才「相愛」 是因為怕失去最好朋友?

林心如和霍建華2016年5月宣布交往中,同年7月便在峇里島結婚,外界都認為一切來得太快時,二人其實早已認識了十多年。2005年拍攝《地下鐵》而相識,一直都是保持好朋友的關係,霍建華曾說過他有「感情潔癖」,打算一個人過一輩子就算,婚後他在《魯豫有約大咖一日行》透露,剛認識林心如時也有感覺的,但礙於名氣,他決定保持友誼關係:「因為是很好的朋友,你不想捅破,因為不想破壞這個友誼。我對愛情這種事特別沒把握。因為已經是好朋友,一旦你產生了另外一種情感,萬一沒有處理好,我覺得連朋友都會做不了。」、「我沒什麼朋友,就覺得和她這樣的感覺很好,不想失去她,是很害怕的。」

但緣份驅使下,二人空窗期多時,剛好彼此身邊都沒有人,便走在一起了,林心如多次被問有甚麼契機令好朋友成為戀人,她也說不出答案:「自然而然。」台灣主持人張小燕則有這樣看法:「我覺得他其實一直愛着妳。」

我嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事,人生當中可以嫁對一個又帥又好又理解我又包容我的好老公。 林心如

林心如和霍建華無論工作多忙都會過彼此生日。(林心如 Facebook)

好朋友發展愛情不罕見 科學家:能維持美滿婚姻

公開感情後不用再躲來躲去,更可以大方在路上手牽手是令霍建華最感動;婚後,牽手入睡、照顧小朋友都成了日常,時間都花在彼此身上。

相信很多人都不明白,朋友為何可以成戀人,不過電便是不過電;有些卻是怕了失去一個重要的人,寧願留在友人位置,起碼可以一輩子,林心如卻慶幸:「我們現在雖然是夫妻了,可我(們)還是可以是朋友。」也感激對方說:「謝謝你總是讓我做自己。」

認識你這麼久,從以前能跟你當朋友,就是我覺得很幸運的事情,現在我們成為夫妻,這是我更幸運的事情,未來會有很多的事情可能會有風風雨雨,會有很多很多的狀況考驗著我們,我希望我們可以同心協力,一起牽手、一起共同努力面對未來的生活,我愛你。 霍建華

林心如感謝霍建華對她做的一切。(林心如 Facebook)

最理想的情人關係不過是「Soulmate」(靈魂伴侶),既有愛,也有心靈交流,2014年,美國全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)公開一份有關幸福與婚姻關係研究報告,發現已婚的人比單身的人更加幸福,對生活的滿意度也更高;科學家指出其中一樣令婚姻可以保持美滿的方法 --友誼。研究指最美滿的婚姻,是伴侶也是他們最好的朋友。(especially if, as we find, their partner is also their best friend.)美國電視台Bravo TV節目《Friends to Lovers》中的調查發現,1000人中便有約1/3的人試圖向好朋友表白,最終也成功由友誼昇華至愛情。

雖然一切講求天時地利人和,但感覺這回事「確認過眼神,(我)遇上對的人。」

