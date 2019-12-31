陳意涵不戒口愛運動　堅信「沒免費午餐」：不能只把減肥掛在嘴上

陳意涵與丈夫許富翔參加內地綜藝節目《幸福三重奏2》的甜蜜表現引來不少人羨慕；不過，原來除了幸福美滿的婚姻，女生們對於陳意涵的白皙膚質與苖條身形感到羨慕。

37歲、育有一子的陳意涵除了婚姻美滿，其不變的臉貌以及苗條身形都讓女生感到羨慕，到底她是如何保養的呢？（陳意涵 YiHan Chen@Facebook）

雖然陳意涵的身形一向纖瘦，但她曾於網站《知乎》上道出以往維持體重的辛酸，她指自己曾為了讓體重數字輕一點，都會忍着不喝水，或是待上完廁所刷完牙，甚至會想把頭髮剪短才會站上體重磅，如果當刻體重沒有變輕，她就會有種不甘心的感覺，繼而一整天都不想進食，但到了下午又會大吃。

而如果體重有變輕，她則會放肆地進食以慶祝，陳意涵更直言那是一種本末倒置的方法。與其一直這樣下去，陳意涵卻認為想要得到結果，就必須要先付出，於是她決定絕不讓自己有偷懶的一刻。

到底，37歲、育有一子的陳意涵平日是怎樣保養與維持好身形的呢？

絕不忽視清潔步驟

陳意涵極度重視清潔步驟。（陳意涵 YiHan Chen@Facebook）

既然不容許自己有任何偷懶行為，那當然包括潔臉程序。對於皮膚保養，陳意涵曾於接受媒體訪問時表示自己最在意的是臉部清潔與卸妝，無論工作有多累，都必須完成清潔才能睡覺，而且一年四季都只用冷水洗臉，她亦提醒洗臉時絕不能大力摩擦，需以溫和的力度按摩；這亦能應用於卸妝步驟中，陳意涵指自己的方法是用上化妝棉輕輕按壓睫毛，以將睫毛液慢慢卸掉，免得過度用力拉扯令睫毛掉落。

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養成早睡早起、運動好習慣

運動已經是陳意涵每天不能不做的事情。（陳意涵 YiHan Chen@Facebook）

想要讓身體變好，保持身形，定必一定要在生活上作出調節。陳意涵從2010年就開始嘗試跑步，直至現在已養成每天出門跑步的好習慣，同時她也熱愛瑜伽運動，幫助維持體形以及放鬆心靈。另外，由於陳意涵會於早上5、6時起床做鍛煉，故她大多時候都會於晚上8至9時入睡。如此堅持的原因，陳意涵則在《知乎》指自己真的非常熱愛運動，把鍛煉當成生活的一部份，完全不覺得辛苦。

+ 4 + 3 + 2

少吃澱粉、調味食物 多吃原型食物

對於飲食，陳意涵並沒有特別戎口。（陳意涵 YiHan Chen@Facebook）

許多女生在修身過程都會選擇將食物以白烚方式烹調，但對此，陳意涵就大為拒絕了，更曾經笑言閨密張鈞甯為她烹調的養生餐十分難吃，像是只有把食物煮熟而已。陳意涵並沒有特別戒口，飲食方面盡量以少鹽、少油、少調味、少澱粉為原則，對於不能不吃飽的陳意涵來說，她反而會認真觀察每一餐的食物來源，重點不是不吃，而是應該選擇怎樣的食物來吃，她更指出例如是多吃沒有過度加工的原型食物。

而英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）則曾於接受《01女生》訪問時表示，例如白麵包、白米飯等已加工的精製碳水化合物有機會引發身體內的炎症，同時容易致肥，但當減少攝取碳水化合物、澱粉質的同時，需多進食肉類、奶類、豆類等容易令身體產生飽肚感的蛋白質食物補充。另外，陳意涵也會於平時多吃蔬果以補充維他命與纖維。

+ 4 + 3 + 2

樂觀積極的心態

想要減肥，先要是了解自己減肥的原因。（陳意涵 YiHan Chen@Facebook）

無論是臉部保養或保持身形，陳意涵總是看到很開，抱積極樂觀的態度生活。先是不會特別在意臉上的紋路瑕疵，並認為是生命的痕跡，只要適時延緩它的生長就已經感到滿足。

而對於身形，她則堅持「天下沒有免費午餐」的信念，她在《知乎》上指想要減肥，就不能只把減肥掛在嘴上而不去行動，否則只會苦了身邊的人，也建議減肥前需先好好想清楚「肥」的定義是什麼，了解自己是為了什麼而進行修身，並認為一旦身體習慣了健康的飲食與生活，減肥就自然不會是一個難題。各位女生，就好好學習吧！