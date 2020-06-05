美女無需九頭身！台政大校花周芃僅148cm高　常惹笑料卻從不介懷

台灣網路節目《漂亮小姐姐》日前造訪政治大學，在美女如雲的校園接待大使中，找到一位只有148公分的迷你校花——斯拉夫語文學系的周芃。周芃透露自己因太嬌小，常常會被朋友「無視」，她曾跟一班朋友一起去逛夜市，逛到一半朋友回頭沒看到自己，於是打電話找她，結果聽到電話鈴聲後低頭一看，才發現她一直站在身邊。

周芃只有148cm的「哈比人身高」，可能是最迷你的大學校花：

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從小就長的漂亮的周芃分享，自己國中時曾遇到學長逼近求婚式的追求法，對方不僅手握一束玫瑰、抱著一隻泰迪熊玩偶，還單膝下跪告白，周圍高漲著「答應他」的呼喊聲，令她非常尷尬，當下並沒有答應對方的追求，表示自己比較喜歡腳踏實地的男生。

周芃也分享自己準備考大學時，高三有一整個學期都沒去學校，覺得請假在家讀書對自己來說是較有效率的做法。她還透露，自己讀書時不會穿褲子，會比較自然，更投入在讀書的心境裡，但解釋自己只有在家才會這樣做。

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