台女星白家綺IG曬三張性感照　網民：怎會這麼漂亮呀

台灣女星白家綺儘管工作忙碌，仍不忘與粉絲分享生活點滴，她最近在社群網站PO出3張工作側拍照：「天然呆。」然而，許多男網友都忍不住把目光放在她的衣領邊緣狂喊：「不小心露出黑Bra了嗎？」

畫面中，可以看到白家綺以側身入鏡，隨興紮起長髮露出立體五官，化上精緻妝容搭配優雅耳環，渾身散發女人味，身穿芥黃色上衣和白裙，相當映襯白皙肌膚，寬腰帶繫出纖細腰身，展現穠纖合度的體態。

白家綺身材火辣，讓人忘記她已是三子之母（點圖放大▼▼▼）

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格外引起討論的是，在其中兩張照片裡，白家綺可能是衣服領口開太V的關係，不小心露出黑Bra的邊緣，超羞畫面特別讓人遐想空間，不少男網友都激動直呼：「內在美跑出來了一點」、「怎麼會這麼漂亮呀」、「好美喔。」

事實上，白家綺懷孕期間共胖了18公斤，最近努力減重，「我都會跟老公一起在客廳運動，他當我私人教練。」每當她檢視身上的贅肉時，難免心生憂鬱，但幸好吳東諺都會不斷讚美她給予信心，字字句句都流露出幸福氛圍。

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