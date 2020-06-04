內地足浴妹激似迪麗熱巴　相似度令網友震驚！

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有「新疆第一美」之稱、現年28歲的內地女星迪麗熱巴，因擁有精緻五官和爽朗性格而獲得一大批粉絲愛戴，在內地人氣居高不下。不過最近卻有網民發現這位紅爆全中國的一線女星，竟然淪為足浴妹？

迪麗熱巴人氣好高。（視覺中國）

網民發現迪麗熱巴與內地一位足浴妹撞樣。（Twitter：@gaowen91）

原來這位足浴店的「迪麗熱巴」並不是熱巴本人，而是一名與她一樣擁有混血五官和纖瘦身形的年輕女子。網民見到這位「小熱巴」純熟地拿着大盤，單腳關起大門的豪邁樣子，以為是熱巴真人不禁令人震驚。後來才發現原來她只是翻版，該名網民再光明正大用手機拍片影低這位美女足浴妹只穿內褲蹲在地上的樣子，放上網與網民分享。

「小熱巴」的正面激似迪麗熱巴。（Twitter：@gaowen91）

「小熱巴」只穿內褲蹲在地上。（Twitter：@gaowen91）

不少網民知道「小熱巴」的出現後，紛紛留言表示要去足浴店朝聖，不過這間足浴店據悉最近已經被封，網民趕不及去做按摩，「小熱巴」已經來去無蹤。

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