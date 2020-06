BTS SUGA新歌有邪教領袖言論惹爭議　韓媒指製作人不可能不知情

韓國男團BTS防彈少年團成員SUGA,上月22日以藝名「Agust D」推出新歌第二張Mixtape《D-2》,而其中一首收錄曲《What Do You Think?》(어떻게 생각해?),因歌曲開頭加插了美國邪教領袖Jim Jones於1977年的演講而引發巨大爭議,事關他曾迫使900多人自殺。雖然SUGA的所屬公司Big Hit娛樂已發聲明道歉解釋只是「考慮到歌曲整體氣氛而使用」,並將歌曲有關部分刪除再重新上架來撲火,不過韓國傳媒《Dispatch》今日(3日)卻指,製作團隊根本不可能不知道今次採用的聲帶與邪教有關。

SUGA,上月22日以藝名「Agust D」推出新歌第二張Mixtape《D-2》,其中一首收錄曲《What Do You Think》(어떻게 생각해?)因歌曲開頭加插了曾逼害900多人自殺的美國邪教領袖Jim Jones的演講而引發巨大爭議。(Instagram:@bts.bighitofficial )

「美國人民聖殿教」(The Peoples Temple of the Disciples of Christ)領袖Jim Jones,在歷史上被視為殺人兇手及殺人魔,因他在1978年於南美洲國家圭亞那的Jonestown,在自己被捕前以武力強迫909名信徒一起集體自殺,當中304名是小孩,最後他本人則吞槍自盡。

SUGA的這首歌曲《What Do You Think?》開頭,有一段11秒的英文演講就是出自Jim Jones於1977年講的一番話:「Though you are dead, yet you shall live, and he that liveth and believeth shall never die.(雖然你死了,但你仍活著,而祂的生命與信仰將永遠不死。)」

美國人民聖殿教領袖Jim Jones在歷史上被視為殺人兇手及殺人魔。(網上圖片)

據《Dispatch》報道,《What Do You Think?》採用美國聲音資源平台「Splice」中「religion宗教」類別中,52號和96號人聲檔案「sm101_vv_faithful_workers.wav」,網站亦清楚標明該檔案出自Jim Jones,反而以「speech演講」一詞去搜尋,則沒有出現上述檔案。

雖然Big Hit娛樂表明:「製作人並沒有特別意圖,在不了解演說者身分的情況下,只是考慮到歌曲整體氣氛才使用。」但報道亦指,「Splice」網站清楚記載Jim Jones的可怕行徑,並解釋上述人聲檔案,其實出自以「Twisted Religion(扭曲的宗教)」為搜尋關鍵字的清單,當中包含語氣激動的演講,還有佈道會、集會及表演片段,因此質疑三位製作人SUGA、EL CAPITXN及GHSTLOOP就算不認識Jim Jones是邪教領袖,亦應該先看清楚檔案資料,不可能不知道新歌選用的演講內容與邪教有關。

Splice網站清楚記載Jim Jones的可怕行徑,並解釋出自「Twisted Religion(扭曲的宗教)」的人聲樣本包含充滿激情的演講、佈道、集會和表演片段。(Instagram:@koreadispatch)

《What Do You Think?》採用了美國樣本平台Splice中「religion宗教」類別中的52號和96號人聲樣本。(Instagram:@koreadispatch)

對此《Dispatch》報道,Big Hit娛樂再回應,但內容跟第一次回應變化不大。有匿名音樂人在網上留言表示理解,指製作音樂過程中本來就很忙碌,確實有機會「擺烏龍」,另外他亦質疑,為何該平台容許具爭議的聲音檔案上架。

