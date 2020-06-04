BTS SUGA新歌有邪教領袖言論惹爭議　韓媒指製作人不可能不知情

韓國男團BTS防彈少年團成員SUGA，上月22日以藝名「Agust D」推出新歌第二張Mixtape《D-2》，而其中一首收錄曲《What Do You Think?》（어떻게 생각해?），因歌曲開頭加插了美國邪教領袖Jim Jones於1977年的演講而引發巨大爭議，事關他曾迫使900多人自殺。雖然SUGA的所屬公司Big Hit娛樂已發聲明道歉解釋只是「考慮到歌曲整體氣氛而使用」，並將歌曲有關部分刪除再重新上架來撲火，不過韓國傳媒《Dispatch》今日（3日）卻指，製作團隊根本不可能不知道今次採用的聲帶與邪教有關。

SUGA，上月22日以藝名「Agust D」推出新歌第二張Mixtape《D-2》，其中一首收錄曲《What Do You Think》（어떻게 생각해?）因歌曲開頭加插了曾逼害900多人自殺的美國邪教領袖Jim Jones的演講而引發巨大爭議。（Instagram：@bts.bighitofficial ）

「美國人民聖殿教」（The Peoples Temple of the Disciples of Christ）領袖Jim Jones，在歷史上被視為殺人兇手及殺人魔，因他在1978年於南美洲國家圭亞那的Jonestown，在自己被捕前以武力強迫909名信徒一起集體自殺，當中304名是小孩，最後他本人則吞槍自盡。

SUGA的這首歌曲《What Do You Think?》開頭，有一段11秒的英文演講就是出自Jim Jones於1977年講的一番話：「Though you are dead, yet you shall live, and he that liveth and believeth shall never die.（雖然你死了，但你仍活著，而祂的生命與信仰將永遠不死。）」

美國人民聖殿教領袖Jim Jones在歷史上被視為殺人兇手及殺人魔。（網上圖片）

據《Dispatch》報道，《What Do You Think?》採用美國聲音資源平台「Splice」中「religion宗教」類別中，52號和96號人聲檔案「sm101_vv_faithful_workers.wav」，網站亦清楚標明該檔案出自Jim Jones，反而以「speech演講」一詞去搜尋，則沒有出現上述檔案。

雖然Big Hit娛樂表明：「製作人並沒有特別意圖，在不了解演說者身分的情況下，只是考慮到歌曲整體氣氛才使用。」但報道亦指，「Splice」網站清楚記載Jim Jones的可怕行徑，並解釋上述人聲檔案，其實出自以「Twisted Religion（扭曲的宗教）」為搜尋關鍵字的清單，當中包含語氣激動的演講，還有佈道會、集會及表演片段，因此質疑三位製作人SUGA、EL CAPITXN及GHSTLOOP就算不認識Jim Jones是邪教領袖，亦應該先看清楚檔案資料，不可能不知道新歌選用的演講內容與邪教有關。

Splice網站清楚記載Jim Jones的可怕行徑，並解釋出自「Twisted Religion（扭曲的宗教）」的人聲樣本包含充滿激情的演講、佈道、集會和表演片段。（Instagram：@koreadispatch）

《What Do You Think？》採用了美國樣本平台Splice中「religion宗教」類別中的52號和96號人聲樣本。（Instagram：@koreadispatch）

對此《Dispatch》報道，Big Hit娛樂再回應，但內容跟第一次回應變化不大。有匿名音樂人在網上留言表示理解，指製作音樂過程中本來就很忙碌，確實有機會「擺烏龍」，另外他亦質疑，為何該平台容許具爭議的聲音檔案上架。

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