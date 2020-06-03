【星級日日瘦】Hani自爆變肥其實仲好瘦　跟住「302」就輕鬆減磅

韓國女團EXID於2014年憑一首《Up & Down》爆紅，其中成員Hani更因為極佳的身材和美貌，一躍成為國民女神。近日她專心往演員路發展，在網絡劇《XX》中擔任女主角，亦間中在Instagram分享近況，一向身形纖瘦的Hani最近更自爆自己變肥了，網民忍不住留言直呼她講大話：「哪有肥？是你原本太瘦了！」

Hani自爆自己變肥了。（Instagram：@ahnhani_92）

現年28歲的Hani，過去曾經在節目中公開體重為50kg，但作為女偶像，每當出新專輯打歌時體重時會狠下心來減至42kg。她曾公開自己的減肥方法，一日只食一餐之餘，重點是要選擇在下午4點後才進食，那麼晚上就不會覺得餓，如果覺得肚餓就只飲水。

網民覺得Hani原本太瘦。（視覺中國）

不過，Hani笑言這個方法不太健康，只是希望想要急速減磅才會用如此極端的減肥方法。她亦有公開另一個減肥方法，就是遵從「302」這個數字。302其實是代表302卡路里，Hani過去上節目《拜託了冰箱》時公開自己的雪櫃，有一個寫着大大隻字「302卡路里」的麵包圈：「302卡路里的話是晚餐的食譜，我的晚餐只吃一個麵包圈！」

Hani的麵包圈上寫着「302卡路里」。（《拜託了冰箱》截圖）

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