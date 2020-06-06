陳嘉倩再「倒戈」做ViuTV主持　最想向強尼偷師學爆肚

新冠肺炎肆虐，ViuTV為報道疫情消息及抗疫資訊，特意在2月3日開設節目《今日疫情》，取代娛樂新聞及訪談節目《十五分鐘熱度Plus》，隨着疫情逐漸緩和，《今日疫情》已於昨日（5日）播出最後一集，下周一（8日）7時30分時段將播出全新直播節目《今晚趁熱食》，並由陳嘉倩、強尼、陳安立、羅沛琪、蔡宛珊、朱晉傑等擔任主持。據知，《今晚趁熱食》節目內容主要以「食」為主題，除了訪問餐廳、並介紹不同飲食資訊、更會請嘉賓邊食邊傾偈、現場煮食兼測試坊間各種餐單，實行令觀眾「大飽眼福兼口福」。

一眾主持（左起）朱晉傑、蔡宛珊、羅沛琪、陳安立、陳嘉倩日前試廠之合照。（Instagram／＠bluebanana8）

這個主持陣容中最令觀眾驚喜的無非是無綫新聞台前主播、主持過《天氣報告》和《星期日香港早晨》的陳嘉倩在ViuTV登場，陳嘉倩因樣貌甜美兼「GFable」，而被網民稱為「嘉倩BB」，IG更已吸納18萬粉絲。陳嘉倩離開大台後更多姿多彩，除了擔任節目及活動主持、美容KOL，早前更Cosplay遊戲《Final Fantasy VII 重製版》要角女神Tifa，呼籲市民登記做選民，100%神還原掀起網民熱烈討論；這也是她繼2017年與蘇民峰一同主持旅遊節目《嚮導玩》後，第二次與ViuTV合作。

陳嘉倩接受《香港01》訪問時說到做新聞直播與綜藝節目的直播雖然都有稿，但感覺截然不同：「綜藝要有好多爆肚、搞氣氛，其實好講求主持人之間嘅默契，我都努力學習中。」她又提起之前與主持之一的強尼合作過，二人私下關係不錯：「佢好似個大哥哥、喺綜藝方面又好有經驗，今次我可以同佢偷下師，點樣可以輕鬆啲。」嘉倩又透露除了《今晚趁熱食》，接下來會跟ViuTV有更多合作：「其實傾緊，想喺年底前有個真人Show，雖然而家出唔到埠，但都積極度緊橋，睇下喺本土有咩玩到，都想試下廠以外嘅節目。」

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