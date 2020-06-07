【George Floyd事件】麥當娜撐拐杖現身遊行　用行動向警暴說不

現年61歲的美國天后麥當娜（Madonna）於今年4月自爆曾確診新冠肺炎後，早前進院為去年巡迴演唱會期間受傷膝蓋接受治療，因此出入需要撐住拐杖，甚少公開露面。雖然行動不便，但現正在英國居住的她卻身體力行，於周六（6日）現身倫敦出席「Black Lives Matter」遊行，用行動向警暴和種族歧視說不。

麥當娜的養子David Banda亦是黑人。（Instagram：@madonna）

久未露面的麥當娜當日全黑出席遊行，戴着黑色太陽眼鏡之餘，亦穿上黑色外套、黑色長褲和黑色長靴，唯獨她一頭金髮非常顯眼，因此亦被身旁不少遊行人士認出，紛紛拿起手機拍下這位巨星的風采。麥當娜除了一邊高呼口號，亦不忘親民地與多位遊行人士自拍兼擁抱，大派粉絲福利。不過亦有網民批評麥當娜沒有足夠防疫意識，竟然沒有戴上口罩出席遊行。

麥當娜（紅圈示）於周六（6日）現身倫敦出席「Black Lives Matter」遊行。（Instagram：@deeleelive）

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美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）於上月25日因被白人警員拘捕時跪頸窒息致死，導致警暴和種族歧視問題引起全球各國關注，亦引發當地和鄰近多個國家多處反警暴示威。麥當娜除了在社交網站頻頻出post發聲之外，亦用行動出席遊行抗議。

麥當娜在社交網站頻頻出post聲援反警暴。（Instagram：@madonna）

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