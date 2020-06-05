【星級日日瘦】前KARA姜知英自製必瘦沙冰　新劇搣甩「巨嬰」惡名

現年26歲的韓國女團KARA前成員姜知英，初出道時因身材有肉地而獲得「巨嬰」的花名。她離開KARA後以演員身份於日本進行活動，成功甩肉之餘還憑藉一雙修長美腿在日本人氣急升，近日回歸韓國演藝圈，與丁一宇主演韓劇《宵夜男女》，除了獲讚演技進步，其魔鬼身材也令人為之一亮。

姜知英在韓劇《宵夜男女》除了獲讚演技進步，其魔鬼身材也令人為之一亮。（Instagram：@kkangjji_）

姜知英身高167cm，近年體重長期維持在50kg（約110磅），減肥的秘訣全靠每日食的早餐。知英曾向日本傳媒透露，每天早上都會自製水果沙冰，把香蕉、蘋果、西柚、菠菜和西芹等蔬果打成果汁飲，不但能攝取多種有助美容的維生素，當中豐富的膳食纖維還具有促進新陳代謝的功效。

知英（左一）曾被粉絲戲稱「巨嬰」。（網上圖片）

知英現時好fit！（Instagram：@kkangjji_）

知英的另一個減肥小秘訣就是，不像其他人以凍冰冰的沙律菜代替正餐，而是食煮過的熱菜，因為她覺得食生的蔬菜會很容易患上感冒。另外，知英在晚上六點後不吃米飯，主要進食蔬菜、大量蕃薯和雞肉為主，而她平日也盡量減少攝取碳水化合物，因為限製醣類食物有效抑制血糖上升，避免增磅。

知英每星期進行肌肉訓練（網上圖片）

除了飲食，知英每星期都會進行幾次肌肉訓練，或練習普拉提，快速燒脂之餘亦同時雕塑身材曲線。然而對於不愛運動的女士們，知英建議採用「懶人運動法」：「在家中進行平板支撐（plank），效果很好！不僅身體用力，連腹部也一起鍛練。」

當被問到保養雙腿的方法時，知英還不厭其煩地推廣「睡前抬腿」的動作：「睡前把雙腿抬起並靠在牆上，可以消除腿部的腫脹；我每天都會拉筋和按摩，防止腿部感到疲勞。」長年累月下，終於養成了人人稱羨的大長腿。

知英以前腿比較粗。（視覺中國）

知英（中）一雙美腿相當吸睛。（JTBC圖片）

韓劇《宵夜男女》講述經營特色酒館的朴鎮尚（丁一宇飾），和電視節目製作人金雅珍（姜知英飾）的浪漫愛情故事，劇集是知英自退出KARA後，時隔5年再次在韓國活動的首部作品，也是首次擔任女主角的韓劇，引發觀眾期待。《宵夜男女》逢星期一、二播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《宵夜男女》逢星期一、二播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

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