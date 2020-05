哈里梅根為平反負面形象出書　《Finding Freedom》售價200港元

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)於今年四月正式卸下英國王室高級成員身份,並移居美國洛杉磯。脫離王室後,兩人被傳媒追訪得更加厲害,為了遏止虛假報道,早前二人去信英國四間傳媒表示會向他們採取新的媒體政策。在控制傳媒繼續炒作兩人的私生活的同時,哈里和梅根將會推出新書,希望大眾能夠了解兩人最真實的一面。

兩人今年四月正式卸下英國王室高級成員身份,並移居美國洛杉磯。(Getty Images)

據知新書名為《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》,並由一直跟兩人有緊密關係的記者Carolyn Durand和Omid Scobie撰寫。至於內容方面就不會講述任何王室秘聞、八卦新聞或是非,亦不是兩人的自傳,反而是透過訪問及文字去紀錄兩人內心真實的情感,靠發聲來為自己平反過去一切的負面新聞,同時希望能夠消除外界對兩人的誤解和謠言。

兩人將會推出新書《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》。(Amazon)

這本新書原定計畫在6月推出,可惜由於疫情關係延遲到8月才正式上架,現時已經有幾間大型書店開始讓大眾預訂,而售價就是27.99美元(約217港元)。消息傳出後大眾反應熱烈,更在新書排行榜佔據首位,但亦有網民指這本書是否真的能讓大眾對哈里和梅根改觀,或是引起更多的風波,至今仍是未知之數。