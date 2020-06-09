孫儷、鄧超結婚9年的吐槽式浪漫！莫怕噆氣、適時感謝雙方付出

內地銀色夫妻檔鄧超、孫儷，育有8歲兒子「等等」與6歲女兒「小花」，一家四口感超Warm。今日適逢兩夫妻的結婚9周年紀念日，孫儷難得感性寫下長文，回憶相識14年的時光，細數了彼此個性、喜好上相反的地方，但鄧超卻為了她不斷「改變」，她最後也放閃說：「時間飛快，唯有愛是永恆」，讓不少粉絲羨慕他們的好感情。

鄧超日前在微博發文，表示問老婆結婚紀念日想要什麼禮物，想不到，孫儷回：「你別跟我說話就行，讓我安靜一天。」到了紀念日，鄧超率先在微博發文：「孫老師，9周年快樂。」更令人驚訝的是，日前還故意冷淡回應的孫儷，今天竟在微博洋洋灑灑寫下400多字紀念這一天。

鄧超﹑孫儷是圈中有名的模範夫婦，兩人經常大曬家庭生活照片，讓網民大呼羨慕▼

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孫儷發文放上2人當年的結婚照，表示2人能生活在一起其實很不容易：

他是個夜貓子，我喜歡早睡早起。他是個無辣不歡的人，我飲食清淡。他喜歡住北京，我喜歡住上海。他喜歡每天和人聊天，愛表達，我喜歡安靜不說話。他不喜歡運動，我喜歡運動。他愛喝冰咖啡，我愛喝熱茶。他愛哭，我喜歡平靜的情緒。他做事太隨性沒有計劃，我每天過著非常規律的生活。他開車不記路，我的腦子就是活地圖。他記性差，我記性好。他怕熱，我怕冷。 孫儷

孫儷發文指他一直為家庭而作出改變。（微博@鄧超）

不過鄧超為了她，住到了上海、吃起了清淡健康的食物、盡量會做到早睡早起、一起做運動，只要有時間就去學校接送孩子。

每天一起喝杯熱茶，曬曬太陽……自己還買了一本筆記本，寫起了自己的生活工作計劃，以免自己記性不好，總忘事情……他一直在改變，為家在變。 孫儷

而現在的他們過著每天早睡早起，「一起喝普洱，他看書，我寫字，曬太陽，聊理想，他喜歡做導演，我喜歡做演員的理想生活」。最後她寫道，「時間飛快，唯有愛是永恆」。如此感性，鄧超看完仍幽默一下：「妳改變了我的內心，我改變了妳的容貌。寫得太長了，大家都很忙的。」

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