孫儷兒子英文信惹爭議　網友：中國人寫外語滅自己國家威風

內地演員鄧超和孫儷一家四口一向是圈中的模範家庭,兩公婆經常在社交平台分享家庭趣事。囝囝等等和囡囡小花感情非常要好,但日前卻發生了一些爭執,然後孫儷在微博分享了孩子們之間的小故事。

孫儷和鄧超是圈中出名的模範夫妻。(孫儷微博/turbosun)

孫儷說小花在睡前告訴哥哥看了一部音樂劇,劇中的女演員很美,比媽媽還美,等等聽了覺得不高興,反問:「不可能,怎麼會有媽媽美?不可能有這樣的人。」小花堅持說那個女演員真的比媽媽美,「我不騙你,唯一比媽媽美的。」為了這件事,兄妹倆吵了起來。

對於兒子等等視自己為世上最美的人,孫儷暗暗竊喜,後來等等給了孫儷一封手寫信,他在白紙上畫了一顆大愛心,愛心裡寫著「I love you mum」,在愛心旁用紅色蠟筆同樣寫了「I love you」,白紙的最上方寫了一排英文,「Dear Mum, I love you mum. You are the most beautiful people in the world.(我愛妳媽媽,妳是世界上最美的人。)」等等一連串舉動非常窩心,是名副其實的暖男。

等等的手寫信,用英語向媽媽孫儷表達愛意。(孫儷微博/turbosun)

可是等等的英文信,卻惹來一些網民的不滿,質疑「中國人表達對媽媽的愛,為什麼要用英文呢?」認為中國人用外語,是在壯別人國家的志氣,滅自己國家威風。不過亦有網友認為英語是世界通用語,更指出「憑什麼中國人不能用英語表達愛」,說英語不代表不愛國。