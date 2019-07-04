孫儷兒子英文信惹爭議　網友：中國人寫外語滅自己國家威風

內地演員鄧超和孫儷一家四口一向是圈中的模範家庭，兩公婆經常在社交平台分享家庭趣事。囝囝等等和囡囡小花感情非常要好，但日前卻發生了一些爭執，然後孫儷在微博分享了孩子們之間的小故事。

孫儷和鄧超是圈中出名的模範夫妻。（孫儷微博／turbosun）

孫儷說小花在睡前告訴哥哥看了一部音樂劇，劇中的女演員很美，比媽媽還美，等等聽了覺得不高興，反問：「不可能，怎麼會有媽媽美？不可能有這樣的人。」小花堅持說那個女演員真的比媽媽美，「我不騙你，唯一比媽媽美的。」為了這件事，兄妹倆吵了起來。

對於兒子等等視自己為世上最美的人，孫儷暗暗竊喜，後來等等給了孫儷一封手寫信，他在白紙上畫了一顆大愛心，愛心裡寫著「I love you mum」，在愛心旁用紅色蠟筆同樣寫了「I love you」，白紙的最上方寫了一排英文，「Dear Mum, I love you mum. You are the most beautiful people in the world.（我愛妳媽媽，妳是世界上最美的人。）」等等一連串舉動非常窩心，是名副其實的暖男。

等等的手寫信，用英語向媽媽孫儷表達愛意。（孫儷微博／turbosun）

可是等等的英文信，卻惹來一些網民的不滿，質疑「中國人表達對媽媽的愛，為什麼要用英文呢？」認為中國人用外語，是在壯別人國家的志氣，滅自己國家威風。不過亦有網友認為英語是世界通用語，更指出「憑什麼中國人不能用英語表達愛」，說英語不代表不愛國。