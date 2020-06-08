【多圖】林明禎家姐公開二人比堅尼性感照　身材比妹妹更澎湃

馬來西亞「宅男女神」林明禎因擁有天使面孔和魔鬼身材而聞名，她的姐姐林詩枝（Brandy）亦因外形媲美妹妹而引起網民關注。近日林詩枝在社交網站公開與林明禎的泳衣照，因身材比妹妹顯得更優越而引起網民熱烈討論。

林明禎因擁有天使面孔和魔鬼身材而聞名。（Instagram：@minchen333）

現年31歲的林詩枝比林明禎年長一歲，兩人不但感情要好，亦一樣擁有超完美的身材。林詩枝在Instagram公開兩人的比堅尼泳裝照片，祝賀身在台灣無法回馬來西亞的林明禎30歲生日快樂：「我愛你，很愛很愛的那種，你懂的啦！等疫情後天天做蛋糕給妳吃，每天煮好料給妳吃給妳補！雖然每天視頻通電話，可是這種時候還是很想你。」

林詩枝（左）因外形媲美妹妹而引起網民關注。（Instagram：@minchen333）

照片中，林詩枝和林明禎一樣穿上白色超性感比堅尼，美貌和身材同樣驚為天人，令網民紛紛留言表示難以相信林詩枝已經成為一女之母：「兩姊妹都太美了」、「基因太強大」、「姐姐身材比較好！」。

林詩枝（左）的身材比林明禎顯得更好。（Instagram：@brandy333nat）

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