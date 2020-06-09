【潮流日常】蔡嘉欣鍾情保值名牌袋　兩大櫃愛馬仕Chanel夠畀首期

前港姐蔡嘉欣（Kayan C）一向鍾情名牌手袋，近日在其個人YouTuber Channel帶大家參觀她與姐姐合租的家，雖然屋仔細細，但有兩大櫃名牌手袋，櫃中有多個Chanel和Hermès包包，不愧為圈中小富婆。

蔡嘉欣帶大家參觀自己的閨房，曝光兩大櫃名牌手袋。（影片截圖）

Kayan最喜愛Chanel和Hermès，目測家中最少有6個Hermès袋，入門款到經典款都有，當中入門款Garden Party和Picotin，約二萬有交易。雖然名牌袋個個過萬，但有些袋被Kayan隨便放在家中角落，相當率性。點擊圖片：

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Kayan平日不時在IG PO自己的名牌包包相，亦曾拍過片介紹自己最愛的手袋，加加埋埋，粗略估計價值超過50萬，勉強夠畀首期！其實Kayan買名牌袋也只買保值款，而Hermès更有升值潛力，最近Chanel又再加價，帶動二手價格提升，Kayan算是一個務實的奢侈品愛好者。更多Kayan名牌手袋，點擊圖片：

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Kayan為了呈現自己私下真實的一面，完全唔執屋，穿上睡衣出鏡之餘，全程亦不顧儀態，不時大騷自己平日麻甩的居家行為，例如攤在梳化上看電視，及坐在地上吃杯麵，反而獲得不少粉絲的正評留言，大讚嘉欣真性情。

雖然Kayan家中有許多名牌袋，但意外地她擁有較少衣服和化妝品，對於一個KOL來說算非常少，她還埋怨姐姐經常買衣服，塞爆二人共用的衣櫃。

Kayan為求呈現自己真實家居一面，所以完全唔執屋就拍Home tour，勇氣可嘉！（影片截圖）

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