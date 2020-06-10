楊埕被指上月刺傷男友被捕　被挖出與疑犯有同款衣服仍然否認

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今日有傳媒接到讀者爆料，指曾參與2014年港姐但被退選的楊埕與男友Marco發生感情糾紛，話說於上月21日有一對男女於土瓜灣馬頭角道一大廈大打出手，女方提出分手想離開，結果被醉酒的男友用刀威嚇，情況混亂下女方以刀𠝹傷男友，兩人分別被拘捕。

今日有報者向傳媒爆料，指楊埕與上年一單桃息糾紛有關。（IG@楊埕）

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事件發生於凌晨1時許，警員到場調查後，據知2名傷者為情侶關係，在上址一單位同居。2人因情海翻波，女方擬遷離上址，雙方在單位內發生口角，期間有人取出利刀，傷及男友的手；男友以手還擊，並以剪刀損毀女友的手袋。警方將案件列作「傷人」及「刑事毀壞」，27歲姓楊女子涉傷人被捕，31歲男友則涉藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毀壞被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第3隊跟進。（詳細內容：【分手暴力】土瓜灣同居情侶鬧分手互毆　男子揮剪毀女友手袋

當時被捕的女事主。（資料圖片）

直到今日有讀者向其他傳媒報料，指楊埕便是該女子，而該傳媒亦在楊埕IG找到女事主被捕時的同款衣物，楊埕在接受該傳媒訪問時否認是該事主，並指有人「無中生有」，亦不識得男事主Marco，亦表示自己現居沙田兼單身，但就忘記自己事發當晚的行蹤。《香港01》再向楊埕查詢，但暫時未有回覆。楊埕在2014港姐被退選後，曾到中央戲劇學院學戲，2017年簽下3年TVB約，今年3月已完約，還有兩套劇《愛美麗狂想曲》和《使徒行者3》未播出。

楊埕不時在IG post靚相。（IG@楊埕）

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