【慶餘年】宋軼冇靠山隨時被out　甜美偶像有機會演范若若？

內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎，當劇集播畢之後，不少觀眾都非常期待第二季的來臨。雖然男主角范閑（張若昀飾）已經簽了五年合約表明會拍完三季，但還有其他主演還沒有明確表態會否繼續出演。當大家非常關注是否原班人馬出演之際，網上就傳出范若若（宋軼飾）將被淘汰，該角色被年輕偶像周潔瓊看中，盛傳她靠關係想參演范若若一角，此事引來極大討論。

范若若第二季戲份相當重。（《慶餘年》微博圖片）

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事實上，在《慶餘年》第二季范若若的戲份將會加重，她同慶帝（陳道明飾）的交流特別多。根據《慶餘年》的一張海報中發現，旁邊有一個突兀的子彈洞，劇透了未來慶帝會遇上一位狙擊手，而這位狙擊手就是范若若。第二季劇情將講到她為了逃婚而出走到北齊，之後更成為了苦荷的弟子，學習了一身醫術，加上在太平別院外遇上了五竹，之後更教授了范若若使用狙擊槍，成為百發百中的神槍手。

而在原著中范若若亦將會進入皇宮照顧慶帝，為其治傷，伺機再度刺殺他。可是同慶帝慢慢相處之後對其改觀，心軟的她始終不捨殺死慶帝，而殺他的則是另有其人。所以在第二季中范若若是一位不可缺少的關鍵人物，周旋在范閑﹑慶帝兩大巨頭身邊。

范若若原來是狙擊手。（網上圖片）

范若若一角如此重要，宋軼這一方完全沒有明確表態有否受邀出演。而在最近卻頻頻傳出她失去有力靠山，令她資源有變動恐難以繼續出演范若若。事因有指范若若一角是她的經理人公司極力爭取回來的，但就在去年她已經和經理人公司解除了合約，雙方停止了合作，而她就成立了個人工作室，沒有公司接洽幫忙單靠個人去發展演藝工作，所以范若若一角恐怕會丟失。

宋軼所屬的經理人公司名為「浩瀚星盤影視傳媒有限公司」，該公司在業界非常知名，除了負責為影視選角籌備的頭部公司之外，旗下簽約藝人包括有李沁﹑鄧倫﹑秦昊等人，而李沁在《慶餘年》出任女主角相信都是公司推選的。而失去大公司支撐的宋軼，在早前接受內地媒體訪問的時候就直言自己有時間拍第二季，但就不清楚劇組方面有沒有給自己安排上，似乎要看製作方的決定。

宋軼已經留了時間給劇組。（軼杯芝士芒果微博圖片）

在宋軼不知道會否出演范若若一角的時候，網上就盛傳21歲的周潔瓊看中該角色，極力透過關係與製作方打招呼。年紀輕輕的周潔瓊資源非常不錯，外表甜美的她曾是韓國女子團體PRISTIN和限定女團I.O.I的中國成員，但就在去年她單方面向公司提出解約，並在內地展開個人演藝工作。

周潔瓊單方面提出解約的舉動引來外界不少猜測，認為她背後有靠山支撐她全力發展演藝工作。事實上，周潔瓊與中國首富王健林的獨生子王思聰關係不簡單，二人曾多次傳過緋聞，被爆出同遊日本，男方更有一次親自在機場為她接機等，這一段關係不禁令許多網友猜測，她的演藝資源應該相當豐富。

周潔瓊近年才回到國內發展演藝事業。（周潔瓊微博圖片）

周潔瓊回國發展不到兩年時間，她就已經在劇集中擔任女主角，接下來在趙麗穎、王一博的新劇《有翡》當中就擔任女配角，該劇集因為集合了兩大流量明星，相信在播出的時候話題度一定不會少，能進入劇組參與一角一定會引起關注，由此可見周潔瓊在眾人中被選出擔任女配角，背後資源一定不少。