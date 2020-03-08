【慶餘年】范思轍貪財有喜感網友勁like　郭麒麟名副其實係貴公子

內地爆紅劇集《慶餘年》日前已經登陸香港，安排在無綫翡翠台黃金時段（ 21:30 - 22:30）播出，首集播出就已經迎來高開收視取得26.1點，最高為28.7點成績非常理想。劇集受歡迎除了劇情燒腦要不斷去推理之外，另一賣點就是劇中喜劇成份亦多，令觀眾看得既緊張又笑聲不斷，其中最大功勞就屬范閑的弟弟范思轍（郭麒麟飾）莫屬，不少香港網友亦因為他而對該演員留下深刻印象。

郭麒麟因為《慶餘年》令人印象深刻。（《慶餘年》微博圖片）

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有收看《慶餘年》的觀眾都知道，范思轍是戶部侍郎范建（高曙光飾）的次子，固然就是一位有身份地位的富貴公子，同時他亦是一位非常貪財的人。就在一出場的時候他就已經發揮搞笑本式，不停追打帳房先生，又不時伸手向其母親討錢。如他被姐姐范若若罰打手掌，之後向母親訴苦表示手掌痛，打在兒痛在娘心的她就詢問兒子怎麼樣才不痛，想不到范思轍道：「要是能放點銀子，就不痛了。」非常搞笑。

在范思轍的角度上，他人生就是以賺錢為目的，他的宗旨就是有錢就能解決一切，他曾經講道：「有點銀子就能鬥得過」口中幾乎離不開一個錢字。對於他這一種貪財之人，他的父親是看不起他的，但范閑就非常明白他，認為他不是一無是處之人，往後范思轍在經商道路上成為大富翁，更幫助范閑不少添。

范思轍為該劇帶來了不少笑點，雖然他是非常貪財但他絕對是聰明人，香港網友更揚言假若他身在現代好可能就是一位banker，大家留言道：「范思轍做得幾好」﹑「佢個細佬好勁呀」等，大家對他印象深刻。

范思轍是一位非常貪財的人。（影片截圖）

范思轍將來對范閑影響好大。（《慶餘年》微博圖片）

在劇中范思轍是有身份地位的貴公子，其實在現實生活中他亦都是一位有身份地位的富家子弟。現年只有24歲的他父親是內地著名相聲社團德雲社創始人，著名相聲藝術家郭德綱，所以郭麒麟就是德雲社的大少爺並且是星二代。除此之外，郭德綱的身家亦非常驚人，據內地媒體報導指估計他的身家高達15億人民幣，而他亦自2007年以1000萬人民台幣的收入排名第26位，首次打入福布斯中國名人榜之後，往後連續幾年亦登上該榜名單，最巔峰更以7930萬人民幣打入該榜第29位。

另外，據內地媒體報導指郭德綱的德雲社更在內地不同城市成立子公司，甚至在澳洲的墨爾本成立了海外第一家分社，德雲社的營業收入是相當可觀的，據指就在2018年德雲社的總收入就超過3.8億人民幣，而郭德綱夫妻旗下入股的企業亦有6家等等，所以郭麒麟除了是星二代之外更是富二代。

郭麒麟在父親郭德綱（中）的德雲社中擔任員工之一。（郭麒麟微博圖片）

雖然郭麒麟是富家子弟不過他卻非常上進，靠著自己拍戲﹑上綜藝節目等賺錢，就在2019入選福布斯中國30歲以下精英榜名單之一，令到不少網友對他讚不絕口。而他亦對相聲藝術有興趣，為了能夠在相聲界闖出與父親一樣的名聲，他就選擇暫停學業專心鑽研相聲工作，加盟了父親的相聲社團成為員工之一，目前讀到初中就肄業。

郭麒麟長相好有喜感。（郭麒麟微博圖片）

劇中的他穿著華麗一看就知道是富貴公子，在現實生活中他雖貴為德雲社的大少爺，但他的行為舉止卻是非常低調的，在他身上完全看不出富二代的身影，同時他平時亦是非常節約的，他曾經在節目中講到：「那是我一嘴一嘴說出來的錢，那是我一個妝一個妝畫出來的，一個節目一個節目，一個戲一個戲拍出來的錢，我怎能浪費呢？」事因他在北京學聲樂課與健身的地方不相近，主持人華少就建議他在學習聲樂課的地方再找過健身地方，但他認為健身費用都已經繳交完，不用完就會非常浪費。從他講出的說話可知，他是一位非常積極向上的富二代，不少網友正因為他的低調而喜歡他，大家在微博留言道：「沒有富二代的囂張和萎靡」﹑「他自己沒有把自己當做一個富二代」等，直言他的個性非常好。

然而這位富二代到目前為止仍是靠著自己賺的錢在北京租房子居住，他曾經在節目《花花萬物》道：「我在我家公司我爸我媽也抽我錢的。家裡不給零花錢，我爸我媽不給我也不好意思要，然後就一直堅持我到參加工作。」可想而知他是一位他是一位踏實努力各上的富二代。

郭麒麟在《花花萬物》中好兄弟嘲笑冇錢。（影片截圖）