哈利波特｜英國老師12年前垃圾堆執到寶　初版小說炒到天價

備受魔法迷愛戴的《哈利波特》系列在全球擁有大量忠實fans，故事由小說走到電影系列，作為擁躉應該至少都有一本半本《哈利波特》的小說，大家知不知道事隔多年後，原版小說已經炒到很值錢，如果書中有以下3個特點，更是極為罕有的版本。

丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連主演的《哈利波特》系列電影在2001年上映。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

英國作家J·K·羅琳（J. K. Rowling）從1997年開始出版《哈利波特》系列小說，這股魔法熱潮席捲全球，被翻譯成75種語言，在超過200個國家出版。《哈利波特》於2000年開始拍成真人版電影，主演的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint），亦因為系列成名。

要分你本小說是否初版首印小說，原來關哈利支魔杖事。（劇照）

12年前從垃圾堆執到寶

有外媒報道指，英國就有一位65歲的老師，12年前遇上學校打算翻新圖書館，所以要清理很多舊書，她當時無意之中在垃圾堆裡，撿回3本《哈利波特－神秘的魔法石》第一集的小說。

據知，這本首印初版的《哈利波特》小說，書籍更有部分錯字，她一直將書本保存至今，經專家檢驗之後發現，這版小說現時的價值已炒貴了很多倍，預計她的其中一本《哈利波特：神祕的魔法石》首印精裝本至少可以賣到12000英鎊（約港幣約114863元）。

初出道拍《哈利波特》，好可愛！（Getty Images）

一直將3本《哈利波特》小說藏在閣樓

據報道指，這位老師本身非常喜歡書籍，覺得把書本扔掉很浪費，「12年前我知道學校圖書館要翻新，我當時撿回這3本《哈利波特》小說，我不知道它們有什麼價值，可能我的孩子或者孫子會有用，把書帶回家後我放在閣樓。」

後來她的兒子告訴他，這些書現時應該很有價值，經調查後有倫敦的公司出價4000英鎊（約港幣38287元）購買其中一本平裝本，但最後他們還是選擇把小說留在閣樓。

據知，去年10月英國史塔福拍賣會就曾以46000英鎊（約港幣440310元），高價成交《哈利波特：神祕的魔法石》初版首印小說，每本書的價值實際也要取決於書籍的狀況。（網上圖片）

如果你是《哈利波特》的早期粉絲，相信就要打開書櫃檢查一下，到底你有否藏這種封面的原版小說。

點撃即睇最值錢3個特徵：

據知，去年10月英國史塔福拍賣會就曾以46000英鎊（約港幣440310元），高價成交《哈利波特：神祕的魔法石》初版首印小說，拍賣公司指因為精裝本首次發行只有500本，當中有300本是送到圖書館，所以特別有價值。