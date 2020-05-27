【哈利波特】JK羅琳粉碎小說發源地傳聞　粉絲原來一直打錯卡！

電影
撰文：
最後更新日期：

《哈利波特》（Harry Potter）系列小說及電影風靡全球，至今仍然是許多人的最愛。近日小說作者JK Rowling在社交平台透露更多關於書本的創作細節，她還親自打破The Elephant House（大象咖啡館）是《哈利波特》發源地的都市傳聞。

相信粉絲都好想知道所有關於《哈利波特》的秘聞，JK Rowling或者可以推出一本《哈利波特》花絮的書籍。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

日前有粉絲在Twitter貼文，詢問究竟The Elephant House是《哈利波特》小說靈感來源這件事是否真實，沒料到這問題成功勾出JK Rowling本尊回應。位於愛丁堡的The Elephant House一直都是《哈利波特》粉絲的其中一個朝聖地點，畢竟曾傳出JK Rowling是在這裡寫第一本《哈利波特》小說，而店舖還貼出一張「“Birthplace” of Harry Potter」告示。

點擊下圖重溫《哈利波特》精彩時刻！

+16
+15
+14

可是近日JK Rowling卻打破了這個傳聞，她指出：「在去這間咖啡館前，我開始寫《哈利波特》好幾年了，所以這裡不是發源地。」然而她避免粉絲傷心，她補充指：「我確實曾在這裡書寫，所以我們不會懲罰他們。」

JK Rowling都曾經在The Elephant House撰寫《哈利波特》，也算是發源地之一。（The Elephant House Facebook 圖片）

之後JK Rowling還公開《哈利波特》發源地究竟在哪裡，沒想到她答得非常仔細。她稱：「如果你定義發源地是我首次落筆的地方，這裡就是《哈利波特》發源地，我在克拉珀姆交匯站租了一單位。」之後，她還補充指「如果發源地的定義是最初獲得靈感一刻，那就是曼徹斯特往倫敦的火車」。

JK Rowling表示這裡才是《哈利波特》發源地。（JK Rowling Twitter 擷圖）

除此之外，JK Rowling又公布了石內卜（Severus Snape）教授的由來。據她表示，「Severus」一詞是來自一條街道名稱：「我在克拉珀姆工作時經常經過這標示，很久之後，小說已發行，我重遊這地區，突然意識到為什麼石內卜的名是Severus。」

JK Rowling又在Twitter上解釋Severus Snape的由來。（JK Rowling Twitter 擷圖）

另外，JK Rowling在本月26日宣布，她將推出全新的兒童讀物《The Ickabog》，而最重要的是，相關內容免費供讀者觀看。目前首兩章已在官網上公開，並預計7月10日連載完畢。據《BBC》指出，這是JK Rowling首部與《哈利波特》系列沒有關係的作品。

《The Ickabog》是JK Rowling是首部與《哈利波特》系列無關的作品。（JK Rowling Twitter 擷圖）

【哈利波特】霍格華茲大戰22周年　盤點戲中8大角色死亡心碎時刻
【哈利波特】「馬份」湯姆費頓公開半裸黑白照　女粉絲：我愛你！
【哈利波特】第四集上映15年後　超級粉絲驚喜發現「全新」片段？
哈利波特｜英國老師12年前垃圾堆執到寶　初版小說炒到天價
【怪獸3】外媒爆兩《哈利波特》角色將客串　網民鬧爆又玩亂時序
《哈利波特》榮恩跑出率先做爸爸　愛瑪屈臣曾與3演員譜出戀情
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。