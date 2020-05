【哈利波特】粉絲驚喜發現第三集暗藏18禁畫面　網民：太年輕了！

《哈利波特》系列電影雖然完結多年,但至今仍風靡不少影迷。早前有影迷趁居家隔離期間重看由奧斯卡金像導演Alfonso Cuarón執導的《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)。沒想到此舉讓他發現戲中竟然暗藏18禁畫面,究竟發生甚麼事呢?

《哈利波特》系列電影由丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連主演。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》劇照)

在2004年上映的《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》是《哈利波特》系列電影第三集電影,由奧斯卡金像導演Alfonso Cuarón執導。戲中除了鄧不利多一角由Michael Gambon接替離世的Richard Harris飾演外,其餘角色都續由前兩集的演員擔任。雖然電影在爛番茄上獲得91%新鮮度,僅次於由David Yates執導的《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2),但可惜《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》卻是整個系列中票房最低的作品。

《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》由奧斯卡金像導演Alfonso Cuarón執導,還有奧斯卡影帝加利奧文。(IMDb 圖片)

早前有影迷在16年後驚喜發現,在電影片尾出現的劫盜地圖(The Marauder's Map)竟然暗藏18禁畫面。該名粉絲發現在劫盜地圖的左下角有兩對腳在一個不顯眼的位置,於是讓粉絲懷疑這是一個18禁的畫面:「我在《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》中找到一場秘密的性愛場口。」有網民回覆指:「多謝!這毀了我的童年。」然而有其他網民指出該名粉絲「太年輕」,其實早在電影上映時,已經有粉絲發現這個彩蛋。另有網民則認為「可能他們只是在閒聊」。

《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》是整個系列中票房最低的作品。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》劇照)

其實為電影編制片尾的Rus Wetherell在2015年曾指出,他為這片尾足足工作了20多天,而據他表示,他熬夜至凌晨4點才決定把這對夫婦放進劫盜地圖,目的是吸引成年人觀眾:「這是一個凉亭,可以讓幾個學生藏在那裡。所以我用兩對腳踩了幾下,這只是讓成年觀眾感到有趣的事,而小孩則不會真正理解。」