雖然同為《哈利波特》的主角，但飾演榮恩的Rupert Grint卻比哈利Daniel Radcliffe與妙麗Emma Watson低調，就連他最近榮升爸爸的消息也鮮為人知。雖然榮恩於演藝圈的知名度不及哈利與妙麗，但憑藉《哈利波特》系列累積的財富，早已成為億萬富豪。他比任何人更懂享受人生之道，生活簡單但快樂。

雖然同為《哈利波特》的主角，但飾演榮恩的Rupert Grint卻比哈利Daniel Radcliffe與妙麗Emma Watson低調。（《哈利波特》劇照）

感情生活低調 罕有公開誕女喜訊

榮恩雖然少有亮相幕前，但他早於2017年已經以兩億七千多萬港元的身家打入「英國30歲以下最富有明星排行榜」。（Getty Images）

榮恩與演員女友Georgia Groome最近迎來小生命的誕生，兩人於2011年開始交往，早前兩人被外國媒體發現戴上同款戒指，曾傳出秘密結婚的消息。不過他們一直愛得低調，少有公開分享私下生活。直至四月時有傳媒捕捉到Georgia Groome懷孕的身影，兩人後來罕有地分享榮升父母的喜訊。那個懵懂怕事的小男孩早已成長為獨當一面的家庭支柱。

榮恩雖然少有亮相幕前，但他早於2017年已經以兩億七千多萬港元的身家打入「英國30歲以下最富有明星排行榜」，最近更有媒體估計榮恩的資產已升至接近四億港元。然而，如此富有的榮恩卻表示他對於自己有多少存款完全沒有概念。

億萬富豪不戀棧財富 只想一圓童年夢

成為演員並不是榮恩的夢想，他的志願是成為一名販賣雪糕的小販。（Twitter@FAMOUSHlSTORY）

他於《Radio Times》中分享，自己不會太緊張存款數字，甚至無法估計約數。「我不是一個很喜歡購物享樂的人，金錢不是我工作的最大動力，夠用就好。我為自己能累積財富而快樂，但我並不會太專注於賺錢上。」成為演員並不是榮恩的夢想，他的志願是成為一名販賣雪糕的小販。於是他購入了一輛1974 Mr Whippy Bedford van雪糕車，並於拍攝《哈利波特》的最後一天的慶功會上，為大家送上雪糕與棒棒糖，快樂於榮恩的心中是如此直接和簡單。他更不時駕着雪糕車為小孩送上雪糕與糖果，分享快樂。

按圖重溫《哈利波特》劇照：

+ 4 + 3 + 2

近乎零負面新聞 滿足於簡單生活

榮恩出道多年近乎零負面新聞，亦沒有沉倫於紙醉金迷的生活中。（IG＠rupsg30）

無論是幕前還是幕後，《哈利波特》三位主角總難逃避比較的命運。哈利帥氣有才華、妙麗知性富涵養，而榮恩則相對遜色，在《哈利波特》系列完結後亦未見新的代表作。他曾於《EW》訪問中分享自己從不渴望演戲，更於拍攝第 4 集的《哈利波特：火盃的考驗》時曾一度打算退出，因為他想專心讀書，加上成名令他犧牲了許多重要的東西，而他只希望擁有一個快樂自由的童年。

在《哈利波特》系列完結後，他開始好好規劃自己的人生。除了為自己與家人置業外，他亦成立了一家名為「Eevil Plan Properties」的房地產公司，發展房地產規劃。榮恩出道多年近乎零負面新聞，亦沒有沉倫於紙醉金迷的生活中。他雖然名氣不及兩位拍檔大，但簡單的生活哲學卻值得欣賞。