Jackson王嘉爾@GOT7四年狂健身瘦16KG　腰圍得返25吋？

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「港人韓星」GOT7 Jackson王嘉爾經常要韓中兩邊走，可是礙於近日新冠疫情關係，行程受阻，被迫缺席《拜託了冰箱》第六季首6集的錄影。日前（9日）播出的第7集中，身為主持人的王嘉爾終於完成隔離現身節目，他消瘦不少的模樣立即成為網上熱話。

《拜託了冰箱》一開場除了歡迎王嘉爾回歸外，主持和嘉賓都發現他消瘦不少，表示莫名有點心痛。175厘米高的Jackson坦言隔離期間有減肥，他講到4年前首次主持《拜託了冰箱》時的體重是74公斤，而現在的體重是58.2公斤，足足減重近16公斤，亦見證了他健身的成果。王嘉爾更在節目中與嘉賓兼好友白敬亭鬥身材，即場度三圍。王嘉爾擁近40吋（100厘米）巨胸，可是腰圍卻量出只有63厘米（約25吋），沒想到滿身肌肉的他擁一條少女纖腰。

王嘉爾久違現身《拜託了冰箱》，的確比以前消瘦不少。（騰訊視頻截圖）

當然王嘉爾的腰圍要靠閉氣縮肚才量出63厘米！（騰訊視頻截圖）

按圖睇王嘉爾健身瘦後近況：

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王嘉爾是劍撃選手出身，其實出道以來都與「肥」字拉不上關係。可是對比於2014年出道的照片，的確見到他減去不少嬰兒肥。臉部線條更加明顯外，Jackson的身材比例也變得更完美。不過不少粉絲都希望王嘉爾不要再瘦下去，健身之餘也要照顧飲食。

比起4年前，王嘉爾減去不少嬰兒肥。（騰訊視頻截圖）

按圖對比減重前的王嘉爾：

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