雖然是精神病但沒關係︱金秀賢童顏靠P圖？　與徐睿知CP感極強

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由金秀賢、徐睿知、吳政世和朴珪瑛主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》將於下星期六（20日）開播，由於是金秀賢事隔5年的回歸作，因此備受觀眾期待，香港劇迷亦能在Netflix上同步追看。早前一眾主角率先出席記者會，為新劇做勢。

記者會上，金秀賢坦言對開播緊張又期待，自嘲一段時間未有露面，連拿咪都覺得尷尬。他講到：「儘管在演技上還有許多有待加強的地方，但託當兵的福補充了很多不足。」問到金秀賢收到劇本時的反應，他開玩笑表示見到編劇、導演和演員的陣容就有「坐享其成」的感覺，覺得不能錯過這一部劇就馬上答應演出。

金秀賢和徐睿知兩位「小臉王」站在一起，CP感超強！（Netflix提供）

按圖睇記者會現場照：

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金秀賢向來是韓劇男神界中「小臉王」，被問到保養秘訣，他笑言除了吃維他命外亦有賴大家的修圖，才能保持童顏外表。不得不提，站在金秀賢旁邊的徐睿知也完全沒有顯得臉大，兩位小臉演員走在一起，難怪劇迷會大讚男女主角CP感超強！當中飾演金秀賢哥哥的吳政世也開玩笑講到，自己拖累了男神的顏值。雖然一開拍就要稱兄道弟，可是尷尬很快就消除了。金秀賢表示期望首集收視率能達到15%，粉絲必定要緊貼20日晚上9時半的首播。

飾演金秀賢哥哥的吳政世笑言拖累了男神的顏值。（tvN）

點撃睇《雖然是精神病但沒關係》劇照：

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