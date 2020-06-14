唐詩詠講佛被解讀成與馬國明有關　IG激動反擊：你們不能理所當然

現年46歲的馬國明與33歲的湯洛雯（靚湯）日前承認戀人關係，全城均為兩人的戀情送上祝福，不過「契妹」唐詩詠卻因此成為網民關心的另一焦點，甚至外界將詩詠在Instagram上載的一篇佛經解讀成對兩人認愛的心聲。對此，詩詠火爆回應表示自己可以不計較，但造謠者亦不能理所當然。

馬國明與湯洛雯日前在IG高調放閃認愛。（Instagram：@roxannetong）

唐詩詠於馬國明和靚湯宣布戀人關係後，在Instagram上載一條以佛作背景的限時動態，並寫道：「一切都是因緣和合，所以，善護你的每一個心念，慎重每一次言行。」然而，她這段說話卻被外界認為與馬國明有關，她之後再在Instagram以灰底白字嚴厲反擊：「想講下人生、講下佛，會變成另一件事。你哋編出來嘅故事，又會變成我嘅故事？！我可以不計較，但你們也不能理所當然。」

詩詠在Instagram上載的說話被解讀成對兩人認愛的心聲。（Instagram：@natalietong53）

唐詩詠在Instagram以灰底白字嚴厲反擊。（Instagram：@natalietong53）

現年39歲的唐詩詠多年來與馬國明以「契哥契妹」相稱，因此都認為兩人登對，更一度傳出閃婚懷孕的消息，不過當事人均表示一切只是空穴來風，僅屬好友關係。

唐詩詠和馬國明是好朋友。（《白色強人》劇照）

點擊觀看更多圖片：