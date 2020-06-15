意大利劇《Curon》勁燒腦拍得住《闇》？　結局留伏筆隨時開多季

自西班牙劇《紙房子》（Money Heist）和德國神劇《闇》（Dark）獲得極高評價後，Netflix近年製作了不少非英語劇集。當大家都在等待《闇》的最終季的來臨之前，不妨留意一下日前上架的意大利驚悚劇《水上鐘樓》（Curon），雖然評價差距甚大，但有不少劇迷將劇集比喻為劇集版《我們．異》（Us），更大讚燒腦程度亦拍得住《闇》。

《Curon》於6月10日在Netflix上架。（劇集海報）

《水上鐘樓》跟《闇》一樣圍繞小鎮暗黑傳說，劇情主要講述Anna（Valeria Bilello飾）在年輕時遇見另一個自己，而這個自己竟然將母親殺掉，父親因為不想Anna出事而將她趕走。17年後Anna帶着一對雙胞胎仔女返回家鄉Curon，可惜Anna一家人竟被視為受詛咒的不祥人，其後更離奇失蹤。雙胞胎決定調查這個神秘小鎮，還有那個奇怪恐怖的水上鐘樓，更發現若聽到鐘聲，便注定有人要死。

劇集的套路並不是複雜的穿越概念，而是較為像《我們．異》（Us）中的平行世界，主角們遇到另一個想將自己殺掉的「自己」。只要聽到水上鐘樓的鐘聲，埋藏在心底的暗黑分身就會上水，而這個分身就會盡所有能力去殺掉真身，繼續以真身的身份生活下去。但最有趣的就是，如果真身沒有死，分身就會擁有無限復活的能力，並纏繞真身直到死為止！

如果要將《水上鐘樓》跟《闇》比較的話，雖然同樣是圍繞小鎮神秘傳說及尋親的主題，但不知道是否因為想主打青少年市場的關係，劇情懸疑感不足，畫面亦不夠恐怖，首幾集的節奏都有點過慢。

不過值得一讚的就是故事的設定對於劇迷來說尚算新鮮，在觀賞的期間更要靠腦力去猜測究竟角色是真身，還是殺掉的分身。只要捱過首三集，劇情節奏就會加速，並再拋出大量線索讓觀眾思考謎團。儘管在結尾留下令人心癢的伏筆，記者認為《水上鐘樓》跟神劇《闇》還差很遠。

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