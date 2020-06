傳奇球星簡東拿靠演技成法國「民間影帝」　拍文藝片露巨雕最精彩

提起「奧脫福大帝」簡東拿(Eric Cantona),相信大家都會記得他90年代在曼聯披上10號球衣,帶領曼聯5年內4次奪得英超聯賽冠軍的輝煌成績。簡東拿在1997年掛靴後,除了擔任美國職業足球隊紐約宇宙的總監及發展沙灘足球外,更踏足法國影壇演出多套電影。而日前在Netflix上架的法國懸疑劇《Inhuman Resources》(法譯:Dérapages),就由簡東拿主演,其精湛演技更獲得不少劇評人及劇迷大讚。

由傳奇球星簡東拿主演的《Inhuman Resources》在法國收視很好,因而獲得Netflix購入。(劇集海報)

共6集的《Inhuman Resources》改編自Pierre Lemaitre的同名小說,亦是真人真事。劇情主要講述中年事業漢Alain Delambre(簡東拿飾)報復無良企業的劇集,懸疑的劇情局中有局,結局亦令人意想不到。劇集甫開場的一場簡單直接的獨白戲已經夠引人入勝,身處監獄的簡東拿對着鏡頭憶述失業6年以來的艱辛。他曾在公司當了20年的人事部主管,但因為法國經濟衰退而被公司裁員,單靠妻子的收入根本難以生活,唯有去汽車維修公司工作。偶然間妻子看到航天工程製造商招聘人事部人員,簡東拿膽粗粗應徵後獲得遴選,但原來他背後藏着驚人的計畫。

劇集於4月中在法國電視台播出後即引起廣泛討論,簡東拿出色的演技由頭帶到尾,獲得觀眾的讚賞。簡東拿所飾演的角色有很大的發揮空間,今次他能夠演活了中年失業漢的情緒失控,為了生活放下尊嚴馬死落地行,但又心有不甘的狀態。《Inhuman Resources》在Netflix上架後,有不少劇迷都表示沒有想過簡東拿的演技如此出色而大感驚喜,更封他為法國「民間影帝」!

其實簡東拿自退役後便踏足法國影壇,作品多達30套,當中主演的《尋找簡東拿》(Looking for Eric,2009)更有份入圍第62屆康城影展,不過最令人留下深刻印象的,必定是簡東拿於2013年拍攝法國文藝情慾電影《You and the Night》。簡東拿在電影中為藝術犧牲脫掉褲子,然後將手伸進褲子掏出下體,不過觀眾最關心的不是簡東拿在電影中的演技,而是他下體的Size,有不少觀眾不禁留言大讚大帝的「巨雕」Size驚人。

點擊下圖看簡東拿的精采演出: